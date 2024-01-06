فور وصوله كاتدرائية ميلاد المسيح.. استقبال حافل من المواطنين للرئيس السيسي

استقبل المواطنون داخل كاتدرائية ميلاد المسيح، الرئيس السيسي استقبالا حافلا ، فور وصوله لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد.

ووصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدية، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد للبابا تواضروس باب الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأقباط في مصر .

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صلوات قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح بـ العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كبار رجال الدولة وعدد من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة والدبلوماسيين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة، ومجموعة من الأساقفة والكهنة وأبناء الكنيسة الذين يحملون دعوات الحضور.