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إلهام أبو الفتح
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توك شو

وصول الرئيس السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح لتقديم التهنئة بعيد الميلاد

صدى البلد

وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد للبابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأقباط في مصر .

وزير التجارة والصناعة يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

بث مباشر .. البابا تواضروس الثاني يترأس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية المسيح

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صلوات قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح بـ العاصمة الإدارية الجديدة.

 

وذلك بحضور كبار رجال الدولة وعدد من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة والدبلوماسيين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة، ومجموعة من الأساقفة والكهنة وأبناء الكنيسة الذين يحملون دعوات الحضور.

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