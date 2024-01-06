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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التجارة والصناعة يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

وزير الصناعة
وزير الصناعة

بعث المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية  بمناسبة عيد الميلاد المجيد، اعرب فيها عن خالص التهاني القلبية لقداسته ولجميع الأخوة الأقباط المصريين.

وقال وزير الصناعة في بيان له اليوم :" راجياً من الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة علي قداسته بموفور الصحة والسداد، وعلى مصرنا الحبيبة بمزيد من التقدم والرقي والازدهار، وان تزداد أواصر المحبة بين ابناء الوطن، وان تظل مصر عامرة بالامن والسلام".

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وفي وقت سابق استعرض المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إنجازات الوزارة ومختلف قطاعاتها وجهاتها التابعة الهادفة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية وزيادة الصادرات لمختلف الأسواق العالمية خلال عام 2023.

 

وقال الوزير إن التجارة الخارجية تعد إحدى ركائز الاقتصاد المصري التي تسهم في توفير العملات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير احتياجات السوق المحلي، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية لتصل إلى 100 مليار دولار سنويًا من خلال تطوير المنتج المصري وزيادة قيمتة التنافسية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه المساندة للمصدرين.

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