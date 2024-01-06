البابا تواضروس يترأس صلوات قداس عيد الميلاد المجيد بالعاصمة الإدارية مساء اليوم

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صلوات قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح بـ العاصمة الإدارية الجديدة، مساء اليوم السبت 6 يناير، بحضور كبار رجال الدولة وعدد من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة والدبلوماسيين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة، ومجموعة من الأساقفة والكهنة وأبناء الكنيسة الذين يحملون دعوات الحضور.

نقل الصلوات عبر التلفزيون المصري

ومن المقرر أن يتم نقل الصلوات عبر التلفزيون المصري والقنوات الفضائية والقنوات المسيحية وقناة coc، التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وتعد كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية، التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2019؛ هي الأكبر في الشرق الأوسط، وتسع 8200 فرد، وهي عبارة عن طابق أرضي وصحن ومنارة بارتفاع 60 مترا.

وتقع الكاتدرائية الجديدة شرق مشروع أرض المعارض (إكسبو)، جنوبي الحديقة المركزية بالعاصمة الجديدة، على مساحة 15 فدانا، أي ما يعادل 63 ألف متر مربع.