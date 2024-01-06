عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القس رفعت فكرى يكشف دلائل دعم المواطنة فى عھد الرئيس السيسى

البابا تواضرواس
البابا تواضرواس

قال القس رفعت فكري أمين عام مشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط إن ما يفعله الرئيس السيسي دليل على دعمه لدولة المواطنة ولا يستطبع أحد أن يقول أن الأقباط لا يتقلدوا المناصب الحكومية.

وأضاف القس رفعت فكرى خلال مداخلة ھاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، منذ تولى الرئيس السيسى رئاسة مصر وھو حريص كل الحرص على دعم المواطنة.

دعم المواطنة

وتابع القس رفعت فكرى، أن ھناك دلائل كثيرة بشأن دعم المواطنة منھا إعادة ترميم عدد كبير من الكنائس، تقنين أوضاع الكنائس الغير مقننة، بناء الكنائس كما المساجد فى الاماكن التى لم تكن بھا كنائس.

وأضاف القس رفعت زكى قائلا:" فى عھد الرئيس الدولة صححت مسارات كثيرة وكان من بينھا المواطنة واليوم المواطن المسيحى متواجد فى كافة الوظائف التنفيذية والرقابية كمجلس النواب.


📸 شاهد هذا الفيديو على فيسبوك
https://www.facebook.com/share/v/Wj8Xtyb51J4vguJr/?mibextid=VswTDb

الأقباط الرئيس السيسي القس رفعت فكري المساجد المسيحي بناء الكنائس تقنين أوضاع الكنائس مجلس كنائس الشرق الاوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطل صفقة عمر كمال| نجم الأهلي يتمرد ويطلب فسخ تعاقده رفضا للمبادلة

حكم قضائي صادم لـ مرتضى منصور.. تفاصيل

الزمالك يقطع الطريق على الأهلي ويحسم صفقة الموسم

أنا اللي غلطان.. تصريح مفاجئ من نجم الأهلي عن مشادته مع طارق حامد

السيسي يمازح كهربا.. وصلاح يهادي الرئيس ويبشر المصريين بفرحة قريبة|فيديو وصور

التصريح بدفن جثمان أمين الشرطة شهيد معاينة حادث سير في الشروق

الرئيس السيسي ردا على محمد صلاح: إن شاء الله ترجعوا موفقين ومنصورين

اتحاد الكرة يعلن قرارا عاجلا بشأن أزمة الشيبي وحسين الشحات

ترشيحاتنا

أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة.. ترامب يشن هجومًا كبيرًا على الرئيس الأمريكي

القاهرة الإخبارية: إسقاط طائرة مُسيرة فى المياه الدولية جنوب البحر الأحمر

الأغلى في ميركاتو الأهلي.. صفقة جديدة داخل القلعة الحمراء.. من هو؟

علاوة دورية .. بشرى للموظفين في الدولة بقانون الخدمة المدنية

دعاء الركوع في الصلاة.. كلمات تتسابق الملائكة على كتابتها

لماذا سمي شهر رجب بهذا الاسم.. وحكم صيامه كاملا؟ معلومات تهمك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحباية دوا.. ازاي تحمى نفسك من مخاطر الجديري المائي؟

أميرة الذهب تتصدر التريند.. شاهد أغرب أشكال الإكسسوارات

بمذاق لا يُقاوم| طريقة عمل بسبوسة بالحليب

دمر الكرش .. 6 أكلات تساعدك فى التخلص منه نهائيا

فيديو

شريف المخيف يكشف أسباب رحيله عن الأهلي وموقفه من الزمالك واستبعاده من المنتخب

اتحاد البنوك: التضخم سينخفض ونخسر من شهادة الـ27٪ وهذه حصيلتها حتى الآن

يتجاوز 3200 جنيه.. أسعار الذهب اليوم السبت في مصر

زينة صديقتي.. قرار جرئ من أسما إبراهيم حول استضافتها أحمد عز ببرنامجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: احتفالات العالم بالكريسماس قبل مائة عام

علاء حيدر

علاء حيدر يكتب: إسرائيل وتأليب غزة على حماس

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

اﻟﻤﺰﻳﺪ