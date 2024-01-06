القس رفعت فكرى يكشف دلائل دعم المواطنة فى عھد الرئيس السيسى

قال القس رفعت فكري أمين عام مشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط إن ما يفعله الرئيس السيسي دليل على دعمه لدولة المواطنة ولا يستطبع أحد أن يقول أن الأقباط لا يتقلدوا المناصب الحكومية.

وأضاف القس رفعت فكرى خلال مداخلة ھاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، منذ تولى الرئيس السيسى رئاسة مصر وھو حريص كل الحرص على دعم المواطنة.

دعم المواطنة

وتابع القس رفعت فكرى، أن ھناك دلائل كثيرة بشأن دعم المواطنة منھا إعادة ترميم عدد كبير من الكنائس، تقنين أوضاع الكنائس الغير مقننة، بناء الكنائس كما المساجد فى الاماكن التى لم تكن بھا كنائس.

وأضاف القس رفعت زكى قائلا:" فى عھد الرئيس الدولة صححت مسارات كثيرة وكان من بينھا المواطنة واليوم المواطن المسيحى متواجد فى كافة الوظائف التنفيذية والرقابية كمجلس النواب.



📸 شاهد هذا الفيديو على فيسبوك

https://www.facebook.com/share/v/Wj8Xtyb51J4vguJr/?mibextid=VswTDb