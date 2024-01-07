21 شهيدا و50 مصابا إثر قصف إسرائيلي على خان يونس ومخيم المغازي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، الأحد، بأن قصفاً إسرائيلياً على منزل بخان يونس ومدرسة تابعة للأونروا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 21 شخصاً، وأصيب نحو 50 آخرين.

وذكر التلفزيون الفلسطيني، أن 17 شخصاً بينهم 12 طفلاً استشهدوا في القصف الذي طال منزلاً بمدينة خان يونس جنوب القطاع، كان يضم عدداً كبيراً من النازحين، فيما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية أن 50 آخرين أصيبوا بجروح وصفتها بالمتفاوتة.

وبحسب الوكالة، فقد قتلت إسرائيل 4 أشخاص في قصف على مدرسة تابعة للأونروا بمخيم المغازي.

وذكرت أن طائرة مسيرة أطلقت النار بكثافة على منازل وشوارع في المخيم بالتزامن مع قصف من الطائرات الحربية وإطلاق نار مكثف من المدفعية قرب مدخل المخيم على شارع صلاح الدين.

من جهة أخرى، نقلت الوكالة عن شهود عيان أن حريقاً اندلع شرق مخيم النصيرات جراء تواصل القصف الإسرائيلي.

ونقلت الوكالة أيضاً عن مصادر أن طائرات حربية شنت غارات عنيفة على منطقة تل الزعتر ومدينة دير البلح، ما أدى إلى قتل وإصابة عدد من المواطنين، تزامناً مع إطلاق زوارق حربية النار بشكل مكثف غرب دير البلح