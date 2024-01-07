خبير سياسي: حكومة الاحتلال الإسرائيلي تخطط للقضاء على الشعب الفلسطيني

قال عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إنّ المنطقة تشهد لأول مرة في الإنسانية جرائم إبادة بنطاق واسع كما يحدث في قطاع غزة الآن، موضحا أنّ جرائم دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تخفى على أحد، والتصريحات الصادرة عن القادة الإسرائيليين تتحدث عن القضاء على الشعب الفلسطيني إما بالأسلحة التي يتمّ بها القصف يوميا، أو بالتجويع والقتل البطيء.

اليوم مصر تستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس

وأضاف مطاوع، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «هناك جهود مصرية على مستويات متعددة، خاصة المستوى السياسي الذي يتضمن التنسيق مع المؤسسات الدولية بهدف تخفيف ومحاولة ترميم الوضع الإنساني في قطاع غزة، وأبرزها وقف إطلاق النار والاتفاق على هدنة إنسانية وخلق ممرات آمنة لنفاذ المساعدات إلى القطاع المحاصر».

وأكمل: «اليوم مصر تستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدفع الجهود في إطار تنسيق من أجل إقرار موقف فلسطيني واحد».