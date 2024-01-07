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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد 5 أيام.. إنقاذ تسعينية يابانية بأعجوبة من تحت الركام|مقطع فيديو لا يصدق

صدى البلد

أثار مقطع فيديو تنفطر له القلوب الكثير من تعاطف رواد السوشيال ميديا فقد وثق المقطع لسيدة في التسعينيات من عمرها وظلت حية تحت أنقاض منزلها المنهار، وذلك لمدة 124 ساعة قبل أن يتم إنقاذها فهي تعمل وسط الثلوج لتوصيل الإمدادات إلى بعض القرى المعزولة وذلك نتيجة الزلزال والذي بلغت  قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر.
 في المقابل بعد مرور أكثر من 5 أيام تحت أنقاض منزلها المنهار وذلك إثر زلزال اليابان العنيف، فقد قام رجال الإنقاذ  بانتشال المسنة اليابانية وهي لا تزال على قيد الحياة.

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على الجانب الآخر لا يزال حوالي أكثر من 200 شخص وذلك في عداد المفقودين بعد الزلزال والذي وقع يوم الاثنين وذلك بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر، وأصيب جرائه حوالي 560 شخصًا.

مقطع فيديو رواد السوشيال ميديا زلزال اليابان

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