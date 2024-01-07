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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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منوعات

لاقى تعاطفًا واسعًا.. مقطع فيديو لسيدة فلسطينية تصارع الموت| شاهد

. مقطع فيديو أبكى
. مقطع فيديو أبكى الألآف لسيدة فلسطينية .. لن تتوقع ماذا حدث

أثار مقطع فيديو تنفطر له القلوب تعاطف الكثير من رواد السوشيال ميديا وتحديدا عبر تطبيق انستجرام  ليحصد آلاف المشاهدات وذلك عبر تطبيق الأنستجرام وتعاطف الكثير من رواد السوشيال ميديا فقد وثق مقطع الفيديو  لظهور شاب من إحدى مناطق القطاع وهو يحاول سحب أمه والتي قد سقطت برصاص قناص إسرائيلي، وذلك بعد محاولتها للعودة إلى منزلهم الذي دمر في شمال أو وسط القطاع.

مقطع فيديو لأب فلسطيني تنفطر له القلوب.. لن تتوقع ماذا فعل

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لمشاجرة تنتهي بكارثة في أمريكا.. شاهد

https://www.instagram.com/reel/C1wMWJdtKEU/?utm_source=ig_embed&ig_rid=3be059e6-8910-4736-84bf-cff7c7ab38a3

أما عن ردود أفعال رواد السوشيال ميديا فقد جاءت أغلبها تدعو لأهل غزة  وتنبيهم بضرورة أخذ الحذر والانتباه وعدم العودة مرة آخرى إلى بيوتهم بسبب استمرار المواجهات والقصف الإسرائيلي.

وقد نصح أحده رواد السوشيال العائدين بعدم الدخول في شوارع التي تخلو من الناس، مؤكدا إن القناصة الإسرائيليين بالمرصاد.

فيما  أكد أحد ناشري الفيديو أن المرأة قد قامت بلفظ أنفاسها لاحقاً بعدما نزفت كثيراً.

مقطع فيديو قناص إسرائيلي رواد السوشيال ميديا أهل غزة القناصة الإسرائيليين

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