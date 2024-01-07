لاقى تعاطفًا واسعًا.. مقطع فيديو لسيدة فلسطينية تصارع الموت| شاهد

أثار مقطع فيديو تنفطر له القلوب تعاطف الكثير من رواد السوشيال ميديا وتحديدا عبر تطبيق انستجرام ليحصد آلاف المشاهدات وذلك عبر تطبيق الأنستجرام وتعاطف الكثير من رواد السوشيال ميديا فقد وثق مقطع الفيديو لظهور شاب من إحدى مناطق القطاع وهو يحاول سحب أمه والتي قد سقطت برصاص قناص إسرائيلي، وذلك بعد محاولتها للعودة إلى منزلهم الذي دمر في شمال أو وسط القطاع.

أما عن ردود أفعال رواد السوشيال ميديا فقد جاءت أغلبها تدعو لأهل غزة وتنبيهم بضرورة أخذ الحذر والانتباه وعدم العودة مرة آخرى إلى بيوتهم بسبب استمرار المواجهات والقصف الإسرائيلي.

وقد نصح أحده رواد السوشيال العائدين بعدم الدخول في شوارع التي تخلو من الناس، مؤكدا إن القناصة الإسرائيليين بالمرصاد.

فيما أكد أحد ناشري الفيديو أن المرأة قد قامت بلفظ أنفاسها لاحقاً بعدما نزفت كثيراً.