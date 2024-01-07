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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لمشاجرة تنتهي بكارثة في أمريكا.. شاهد

صدى البلد

أثار مقطع فيديو مروع  تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الكثير من الجدل فقد وثق المقطع  لمشاجرة بين رجلين وذلك في محطة للقطار، وقد انتهت المشاجرة بينهما بشكل مأساوي وقد  تحولت إلى جريمة قتل بشعة.

ووثق المقطع والذي تم تصويره في محطة 34 th Street SEPTA وذلك في المدينة لجامعية بولاية فيلادلفيا الأمريكية، كلا من الرجلان وهما يتصارعان على الرصيف عند اقتراب القطار من المحطة.

وظهر خلال المقطع أحد الرجلين وهو يرتدي معطفًا داكنًا وقبعة سوداء وهو يقوم بدفع غريمه، مما أدى إلى سقوطه على القضبان ليلقى حتفه وذلك بشكل مروع,

على الجانب الآخر، لم يتمكن أحد من إنقاذ الضحية، فقد قام القطاربدهسه وذلك بعد ثوانٍ، وقد لقى مصرعه  في مكان الحادث.

مقطع فيديو واقع التواصل الاجتماعي

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