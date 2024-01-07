بعد تأجيل طرحه فى دور العرض .. تعرف على تفاصيل فيلم ليلة العيد

استقرت الشركة المنتجة لفيلم “ليلة العيد” ، منذ أيام على طرحه يوم 25 يناير الجاري، وذلك بعد فترة طويلة من التأجيلات امتدت لأكثر من عامين ، وحمل اسمه «ليلة العيد..ثورة النساء».

تأجيل طرح فيلم ليلة العيد

وتعرض فيلم «ليلة العيد» لعدة تأجيلات بعد فقط 3 أيام من إنطلاق تصويره عام 2021 قبل موسم دراما رمضان، وذلك بسبب إصابة الفنانة يسرا بوعكة صحية ، أدت إلى إعلان الشركة المنتجة تأجيل استكمال تصويره إلى بعد إجازة عيد الفطر بسبب انشغال أبطال الفيلم بتصوير مسلسلات وأعمال أخرى.

وبعد استئناف تصوير الفيلم والانتهاء منه قررت الشركة المنتجة تأجيل العمل لأكثر من عامين دون الكشف عن أسباب للتأجيل ليتم أخيرًا وبشكل مفاجىء طرح البوسترات الدعائية الخاصة للفيلم وإعلان موعد طرحه في 25 يناير الجاري لينافس ضمن موسم أفلام إجازة منتصف العام ويستعد لاستقبال الجمهور أخيرًا.

ليلة العيد..عودة يسرا إلى السينما

ويعتبر فيلم “ليلة العيد” عودة قوية للفنانة يسرا إلى السينما بعد غياب دام لمدة 4 سنوات منذ تقديم آخر اعمالها فيلم «صاحب المقام» سنة 2020 من بطولة آسر ياسين ومن تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل.

وفيلم "ليلة العيد" بطولة يسرا، ريهام عبد الغفور، عبير صبرى، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، هنادى مهنى، محمد لطفى، أحمد خالد صالخ، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

ويتحدث الفيلم عن قهر المرأة بشكل عام، وتدور أحداثه في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، من خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات؛ بسبب عدم تفهّم بعض الرجال لحقوقهن، ومن أبرز القضايا المُثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها من القضايا.

روجت الفنانة يسرا لفيلم «ليلة العيد» المقرر انطلاقته خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع باقة كبيرة من النجوم البارزين، مشيرة إلى استمرار تصويره لأكثر من عام ونصف.

وشاركت يسرا البوستر الدعائي لفيلم ليلة العيد عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلقة: «فيلم ليلة العيد سيعرض يوم 25 يناير بعد مرور عام ونصف، الفيلم من إنتاج الحاج أحمد السبكي، تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز، ويضم مجموعة كبيرة من ألمع النجوم.. أتمنى إنه يعجبكم».