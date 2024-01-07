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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بالتوب السعودي.. لبلبة تكشف عن رأيها في فيلم الناقة

لبلبة
لبلبة

أطلت الفنانة لبلبة في مهرجان البحر الأحمر بالتوب السعودية لمتابعة الفيلم السعودي "الناقة"، معبرة عن فرحتها بتواجدها وسط الشعب السعودي وحبه لها ولفنها.

وأضافت "لبلبة" أن فيلم الافتتاح السعودي جديد ويتمتع بالجرأة التي تليق بقيم المجتمع السعودي وأخذ انتباهها بشكل كبير.

من جانبها تابعت الإعلامية بوسي شلبي حوارها في برنامج "ليالي تن" المذاع علي قناة "تن" مع لبلبة بأنها حريصة ومتابعة جيدة للأفلام وتتطلع على الرؤية الجديدة للسينما. 

وأشادت بوسي شلبي بأداء أسر ياسين و أمينة خليل ورؤية عمرو سلامة مخرج الفيلم مختلفة تمامًا عن الأعمال السابقة الفيلم أكشن مع مزيج من الداما.

وتابعت أن جميع الأفلام باختلاف الدول المشاركة كانت أفلام هامة جدا لمهرجان البحر الأحمر وتابعت بوسي شلبي معها الحوار عن فيلم الشنب الذي يعرض في 17 مهرجان الجونة مع النجمة ليلي علوي والنجمة سوسن بدر، ذكرت أيضًا أنها تعمل الأن علي تحضيرات لسيناريو جديد.

لبلبة مهرجان البحر الأحمر الناقة الشعب السعودي مهرجان الجونة

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