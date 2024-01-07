حسين فهمي: رفضت دوري في فيلم الإسكندراني وخالد يوسف أقنعني

أكد حسين فهمي، أنها المرة الأولى التي يخوض فيها تجربة القيام بشخصية اليوناني في فيلم الإسكندراني، وقال مازحا: "خالد شايفني طول الوقت خواجه"، فردت “لميس الحديدي”: “ما أنت أبيضاني عينيك ملونة”.

وأضاف حسين فهمي، خلال لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON ، أن في البداية مكنتش عاوز أعمل الدور مكنتش لاقي قماشة أو شخصية معنية فمكنتش عاوز أعملها ، وقلت مفيش شخصية ولا يوجد قماشة أشتغل فيها.

وواصل " اللي عجبني موضوع الإسكندرية، لها خصوصيتها، والإسكندراني دايما يعتبر نفسه جنسية لهم شخصيتهم المستقلة، وهي مدينة عظيمة حملت بها كل الجنسيات، وكانت عاصمة مهمة في حوض البحر المتوسط، وإحنا من الجيل الذي يعشق الاسكندرية.





