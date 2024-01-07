أحمد العوضي يحتفل مع فريق الزمالك بمشاهدة فيلم الإسكندراني.. صور

يواصل النجم أحمد العوضي متابعته لنجاحات فيلمه السينمائي "الاسكندراني" حيث حضر مجموعة من العروض داخل سينمات مول العرب ومول مصر.

وقد حظي العوضي بترحيب حار من قبل الجمهور الحاضر في السينما، حيث تم تصوير صور تذكارية معه بعد انتهاء عروض الفيلم.

وقد تفاجأ العوضي بحضور فريق السلة بنادي الزمالك، الذين حرصوا على مشاهدة الفيلم وقاموا بالتقاط الصور التذكارية معه ومع الكأس.

فيلم "الاسكندراني" من إخراج المخرج خالد يوسف، وهو مستوحى من رواية بنفس الاسم للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

يشتمل فريق العمل على نجوم مصريين معروفين مثل أحمد العوضي، زينة، عصام السقا، بيومي فؤاد، حسين فهمي، صلاح عبد الله، محمود حافظ، محمد رضوان، ورحاب الجمل.و من إخراج خالد يوسف.

تم إنتاج الفيلم بالتعاون بين شركة مصر العربية للإنتاج السينمائي وروتانا ستديوز. يسرد الفيلم قصة شاب يعيش في مدينة الإسكندرية ويواجه العديد من التحديات والصراعات في حياته اليومية. يستعرض الفيلم قضايا اجتماعية وسياسية هامة، ويسلط الضوء على بعض الجوانب الصعبة في المجتمع المصري.

أحمد العوضى مع الجمهور بفيلم الإسكندرانى

أحمد العوضى مع الجمهور بفيلم الإسكندرانى

أحمد العوضى مع الجمهور بفيلم الإسكندرانى

أحمد العوضى مع الجمهور بفيلم الإسكندرانى

أحمد العوضى مع الجمهور بفيلم الإسكندرانى

أحمد العوضى مع الجمهور بفيلم الإسكندرانى

أحمد العوضى مع الجمهور بفيلم الإسكندرانى

أحمد العوضى مع الجمهور بفيلم الإسكندرانى

أحمد العوضى مع الجمهور بفيلم الإسكندرانى

أحمد العوضى مع الجمهور بفيلم الإسكندرانى

أحمد العوضى مع الجمهور بفيلم الإسكندرانى

أحمد العوضى مع الجمهور بفيلم الإسكندرانى