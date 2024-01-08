عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للطرق تنظيف الفراخ للتخلص من زفارته

صدى البلد

تعتبر الفراخ من اللحوم البيضاء التي يعتمد عليها كثيرا في المنازل والمطاعم حول العالم لانها تعد بديلا للحوم الحمراء، ويعد ذلك بسبب انها تحتوي علي نسب عالية من البروتين التي يحتاجها جسم الانسان لحصولة علي الطاقة اللازمة لاكمال يومه الشاق.تتميز الفراخ بسرعة طهيها ولانها يتم تقديمها باكثر من طريقة وبأكثر من طعم في المنازل والمطاعم.


ولكن هناك مشكلة تواجه محبي الفراخ وهي طرق تنظيف وسلق و التخلص من اي دهون أو رائحة كريها غير محببة في الفراخ.
 

لذا قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طرق تنظيف الفراخ والتخلص من الزفارة.

طرق تنظيف الدجاج والتخلص من رائحة زفارته..

الطريقة الأولى
ليمونتان و٤معالق ملح طعام بعد تنظيف الدجاجه وتقطيعها نضع عليها الملح ونفركها به جيدا ثم نقوم بعصر الليمون عليها ونقوم بفرك الدجاجه بقشر الليمون وتترك لمدة عشر دقائق ثم تغسل.

الطريقة الثانيه
تنقع الدجاجه فى ماء وفنجان خل أبيض لمدة ٢٠دقيقه ثم تغسل جيدا وتستعمل للطبخ .

الطريقة الثالثه
تدعك الفراخ بالدقيق جيدا لإزالة بواقى الريش ثم تغسل ثم تفرك بالملح وتغسل وتوضع بعد ذلك فى ماء وخل لمده ٢٠دقيقه ثم تغسل وتستعمل للطبخ .

طرق تنظيف الدجاج والتخلص من رائحة زفارته اللحوم البيضاء الفراخ دجاج تنظيف الدجاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 600 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب بعد طرح شهادات الـ27%

حقيقة طلاق شيماء سيف ومحمد كارتر| خاص

بشري سارة بشأن استحقاق الأبناء للمعاش ..مستندات

دولي بمعنى الكلمة.. فرج عامر يتغزل بنجم منتخب مصر

مودرن فيوتشر يضم ثلاثي الأهلي مقابل عمر كمال عبد الواحد

E-Pound.. مصر تطلق عملة رقمية في هذا التوقيت لزيـادة كفـاءة السياسـة النقديـة

الخطيب زعل.. لاعب الأهلي السابق يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك معه

هبوط أسعار الدواجن اليوم الإثنين بالأسواق.. وهذا سعر البيض

موضوعات متعلقة

كارثة.. نوع شهير من الجبن يصيبك بمرض خطير

بالحجاب..اول صور من زفاف ابنة الاعلامى محمد الليثى

مثل المطاعم.. طريقة عمل اللازانيا الإيطالية

شبه بعض.. 10 صور لشقيقة سارة سلامة تثير الجدل

بعد الطلاق بأيام.. هند عبد الحليم تثير الجدل بملامح حزينة

بالفرو الأنيق.. منة فضالي تخطف الأنظار من تركيا

بملابس جريئة.. سارة سلامة وشقيقتها تثيران ضجة على السوشيال ميديا

ميكرو چيب.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار السوشيال ميديا بإطلالة أنيقة.. شاهد

ترشيحاتنا

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين

خلال العام ..الكهرباء تستهدف زيادة الطاقة المولدة إلى 228 مليار ك وس

ميدو: مباراة تنزانيا مفيدة للمنتخب

وفر فلوسك..أفضل هواتف iPhone بسعر رخيص

هل بدأت الحياة على الأرض أم النجوم؟.. الإجابة صادمة

تخفيضات 40%.. الداخلية تعلن خبرا سارا للموطنين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوبنهايمر يتفوق على باربي.. قائمة جوائز جولدن جلوب 2024

للطرق تنظيف الفراخ للتخلص من زفارته

خسيت بسبب ركبتي.. إطلالات إلهام شاهين بعد فقدان الوزن

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اكثر من فنجان قهوة

فيديو

دنيا بطمة تكشف براءتها بالمستندات وطليقها يفتح النار عليها (فيديوجراف)

ذهب ومومياوات وتماثيل.. اكتشاف كنز أثري في المنيا (فيديوجراف)

إسعاد يونس تكشف عن أعمالها الفترة القادمة |فيديو

رحيل 7 لاعبين عن الزمالك وجمع غرامة لشبونة وكاراكاس وصفقة تبادلية مع بيراميدز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ