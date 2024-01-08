للطرق تنظيف الفراخ للتخلص من زفارته

تعتبر الفراخ من اللحوم البيضاء التي يعتمد عليها كثيرا في المنازل والمطاعم حول العالم لانها تعد بديلا للحوم الحمراء، ويعد ذلك بسبب انها تحتوي علي نسب عالية من البروتين التي يحتاجها جسم الانسان لحصولة علي الطاقة اللازمة لاكمال يومه الشاق.تتميز الفراخ بسرعة طهيها ولانها يتم تقديمها باكثر من طريقة وبأكثر من طعم في المنازل والمطاعم.



ولكن هناك مشكلة تواجه محبي الفراخ وهي طرق تنظيف وسلق و التخلص من اي دهون أو رائحة كريها غير محببة في الفراخ.



لذا قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طرق تنظيف الفراخ والتخلص من الزفارة.

طرق تنظيف الدجاج والتخلص من رائحة زفارته..

الطريقة الأولى

ليمونتان و٤معالق ملح طعام بعد تنظيف الدجاجه وتقطيعها نضع عليها الملح ونفركها به جيدا ثم نقوم بعصر الليمون عليها ونقوم بفرك الدجاجه بقشر الليمون وتترك لمدة عشر دقائق ثم تغسل.

الطريقة الثانيه

تنقع الدجاجه فى ماء وفنجان خل أبيض لمدة ٢٠دقيقه ثم تغسل جيدا وتستعمل للطبخ .



الطريقة الثالثه

تدعك الفراخ بالدقيق جيدا لإزالة بواقى الريش ثم تغسل ثم تفرك بالملح وتغسل وتوضع بعد ذلك فى ماء وخل لمده ٢٠دقيقه ثم تغسل وتستعمل للطبخ .