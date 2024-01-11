امتحانات الصف الأول الثانوي| بدء توافد الطلاب على اللجان بالجيزة

يتوافد الآن طلاب الصف الأول الثانوي على لجان الامتحانات المنعقدة في مدارس محافظة الجيزة، وذلك لبدء امتحانات الصف الأول الثانوي اليوم في محافظة الجيزة وفقا للجدول المعلن من جانب مديرية التربية والتعليم.

ويؤدي الطلاب في لجان امتحانات الصف الأول الثانوي بمحافظة الجيزة اليوم ، امتحان مادة اللغة العربية .

وحدد جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بمحافظة الجيزة زمن امتحان اللغة العربية اليوم ، ليبدأ من 8:30 صباحا ويستمر حتى 11:30 صباحا .

وتنطلق اليوم امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ، في عدد من المحافظات وفقا للمواعيد المعلنة في جداول كل مديرية وإدارة تعليمية .

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مواصفات امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 التي انطلقت اليوم بالمدارس وفقا للمواعيد المعلنة في جداول كل مديرية وإدارة تعليمية على مستوى الجمهورية .

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي "إلكترونيًا" في المدارس المجهزة ، وذلك لأسئلة الاختيار من متعدد التي تبلغ نسبتها 85 % ، مع وجود أسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15% يجيب عنها الطالب ورقيًا

وتعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في المدارس بلجان مراقبة ومؤمنة ، وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

وشددت مديريات التربية والتعليم على جميع الطلاب بضرورة أن يتم مراعاة الزمن المخصص للإجابة لكل مادة في امتحانات لصفين الأول والثاني الثانوي.

وكانت قد ناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع طلاب الصف الأول الثانوي بسرعة الانتهاء من تسجيل البيانات المطلوبة على استمارة الصف الأول الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم.

حيث تم إلزام طلاب الصف الأول الثانوي ، بضرورة الدخول على رابط استمارة الصف الأول الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الصغط على https://moe-register.emis.gov.eg/ لمراجعة بيانات الطالب وعمل استمارة التقدم للامتحان ، وتم التأكيد على أنه لن يتمكن طلاب الصف الأول الثانوي من الدخول على الدخول على رابط استمارة الصف الاول الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم https://moe-register.emis.gov.eg/ إلا من خلال استخدام البريد الالكتروني الموحد الخاص بالطالب.