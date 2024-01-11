المثلوثي: لم أشاهد مهاجما يتحرك مثل الجزيري في مسيرتي

أشاد حمزة المثلوثي، نجم نادي الزمالك بالإمكانيات التي يمتلكها زميله في الفريق، سيف الدين الجزيري.



وقال حمزة المثلوثي في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "سيف الدين الجزيري؟ لعبت مع مهاجمين كثيرين في مسيرتي، ولم أشاهد مهاجم يتحرك مثله".



وأضاف اللاعب التونسي: "سيف الدين الجزيري سريع وقوي ولديه الجودة التكتيكية، لكن ينقصه الاستمرارية، هو لديه جودة رائعة تجعله يلعب في دوريات كبرى، وهو لاعب مهم في تشكيل الزمالك".



وتابع: "سيف الدين الجزيري من النوعية التي يجب أن تعامله بأسلوب مختلف، كل انسان له تعامل خاص، وأسوريو لم يعرف كيف يتعامل معه".



وأتم حمزة المثلوثي تصريحاته قائلًا: "خوان كارلوس أوسوريو، مدرب الزمالك السابق جعل الجزيري يشعر بأن المدرب غير مقتنع به، واللاعب فقد الثقة، وهذا ما شعرت به".