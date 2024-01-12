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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان.. حظك اليوم الجمعة 12 يناير 2024 : هدية

برج الميزان
برج الميزان

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته انه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطه ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الجمعة 12 يناير 2024  وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية.

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برج الميزان وحظك اليوم الجمعة 12 يناير 2024

قم باستكشاف المشكلات وإصلاحها مع حبيبك وأكمل أيضًا جميع المهام المهنية اليوم، كن حذرا بشأن الصحة والثروة اليوم.

برج الميزان وحظك اليوم مهنيا 

  أبعد الأنا عن الحياة المهنية، تأكد من الحفاظ على علاقة جيدة مع زملاء العمل وهذا سيساعدك في مهام الفريق، سيواجه متخصصو تكنولوجيا المعلومات والمهندسون ومندوبو المبيعات والمحامون منافسة شديدة اليوم ومن المهم التفوق على أعضاء الفريق الآخرين للنمو بشكل احترافي. 

برج الميزان اليوم عاطفيا 

لا تدخل في خلافات كلامية قد تؤدي إلى مزيد من المواجهات في الأيام المقبلة، اقضوا المزيد من الوقت معًا وقد تفاجئون الحبيب أيضًا بالهدايا، إفساح المجال للشريك واحترم مشاعره. 

برج الميزان اليوم صحيا 

عليك أن تكون حذرًا بشأن الأمراض المتعلقة بالقلب اليوم، قد يصاب كبار الميزان بألم في الصدر وشكاوى متعلقة بالتنفس والتي ستحتاج إلى عناية طبية، الحفاظ على نمط حياة متوازن مع اتباع نظام غذائي سليم وممارسة الرياضة. 

 

توقعات برج الميزان الفترة المقبلة 

ستكون هناك مشكلات مالية بسيطة وننصحك بالابتعاد عن المخاطر، ركز أكثر على توفير المال لأنك ستحتاج إليه في الأيام القادمة.

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