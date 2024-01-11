7 خطوط.. أسهل الطرق للوصول لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

يبحث كثير من المواطنين عن طرق الوصول إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 ، حيث تفتتح مصر معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ 55، في 24 يناير الجارى ويستمر حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بمشاركة عدد كبير من الناشرين والكتاب المصريين والعرب من جميع الدول العربية.

ويظهر الموقع الإلكتروني لمعرض الكتاب، كيفية الوصول إلى عنوان معرض القاهرة الدولي للكتاب من خلال أتوبيسات النقل العام، أو الأتوبيسات المخصصة لنقل المواطنين إلى المعرض فقط، والتي تتواجد في أماكن متنوعة، مثل الآتي:

الخط الأول

عبدالمنعم رياض، ورمسيس، والعباسية، وجامعة الأزهر، ومحور المشير.

الخط الثاني

دوران شبرا، وش. شبرا، أحمد حلمي، وش. رمسيس، وعباسية، ونادي السكة، وجامعة الأزهر، ومحور المشير، ومعرض الكتاب.

الخط الثالث

النزهة الجديدة، وميدان الحجاز، والسبع عمارات، ومكرم عبيد، ومصطفى النحاس، والمنهل، والوفاء والأمل.

الخط الرابع

الأميرية، وميدان المطرية، والحلمية، وكلية البنات عين شمس، وميدان الشهيد هشام بركات، والحي السابع، وحي السفارات.

الخط الخامس

ميدان الجيزة، وجامعة القاهرة، والقصر العيني، السيدة عائشة، والأتوستراد، وجامعة الأزهر.

الخط السادس

صقر قريش، وكارفور المعادي، ونادي وادي دجلة، والطريق الدائري، ومحور المشير، ومعرض الكتاب.

الخط السابع

المظلات، وسراي القبة، وروكسي، والسبع عمارات، والحي الثامن، والوفاء والأمل، ومحور المشير

ويبحث الكثير عن طرق حجز تذاكر معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 وذلك في ضوء الاستعداد لانطلاقة في الـ 24 من شهر يناير الجاري، وحتى الـ 16 من فبراير 2024،

ويوضح صدى البلد كيفية حجز تذاكر معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024م

الدخول إلى موقع معرض الكتاب

اضغط على شراء تذكرة.

سجل البيانات المطلوبة والخاصة بالزائر مثل رقم الهاتف.

بعد إتمام التسجيل سيتم إرسال نسخة من تذكرة معرض الكتاب 2024 في رسالة عبر تطبيق واتساب ونسخة على البريد الإلكتروني، والتي ستشمل تفاصيل يوم الدخول والوقت المحدد للزيارة.

يستمر العمل في معرض الكتاب 2024 من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً، ما عدا يومي الخميس والجمعة حتى التاسعة مساءً، اعتبارًا من تاريخ 25 يناير حتى 6 فبراير عام 2024.

سعر تذكرة معرض الكتاب 2024

يبلغ سعر تذكرة معرض الكتاب 2024 ، 5 جنيهات، مع العلم أن دخول المعرض والخروج منه يكلف تذكرة واحدة، ويمكن حجز تذاكر معرض الكتاب 2024 بطريقتين إما من خلال المنصة الرقمية للمعرض، وإما من خلال شباك التذاكر، المجاور لباب دخول المعرض.

موعد افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

تستعد وزارة الثقافة لإطلاق الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولى للكتاب الذي يأتي بمشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية، والذي تنطلق فعالياته يوم الأربعاء الموافق 24 يناير الحالي ويستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2024، مع العلم أن المعرض يفتح أبوابه للجمهور يوم الخميس الموافق 25 يناير الحالي ، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة».

مواعيد معرض الكتاب 2024

يستمر العمل في معرض الكتاب 2024 من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً، ما عدا يومي الخميس والجمعة حتى التاسعة مساءً، اعتبارًا من تاريخ 25 يناير حتى 6 فبراير عام 2024.

سعر تذكرة معرض الكتاب 2024

يبلغ سعر تذكرة معرض الكتاب 2024 ، 5 جنيهات، مع العلم أن دخول المعرض والخروج منه يكلف تذكرة واحدة، ويمكن حجز تذاكر معرض الكتاب 2024 بطريقتين إما من خلال المنصة الرقمية للمعرض، وإما من خلال شباك التذاكر، المجاور لباب دخول المعرض.

ويشغل بال الكثير من المواطنين معرفة اسعار الكتب في ظل ارتفاع أسعار الورق حالياً.

وحسب تصريحات صحفية لـ عضو شعبة اتحاد الناشرين المصريين أحمد علي، لفت إلى أن زيادة أسعار الكتب بنسبة ٤٠٠%،

، الأمر الذي انعكس ذلك على أسعار الكتب، لكن تبقى أسعار الكتب القديمة كما هي مع أن الأغلبية العظمى من الناشرين ترفع أسعارها- هي الأخرى، مشيراً إلى أن أسعار الكتب الجديدة ترتفع بنسبة 20% لتصبح 3 أضعاف الأسعار القديمة التي أنتجت من عام أو عام ونصف إضافة إلى قلة إنتاج الكتب المطبوعة حديثًا«.

زيادة أسعار إيجار أجنحة معرض الكتاب ٢٠٢٤ بنسبة ٢٠%

كما أشار إلى زيادة أسعار أجنحة معرض القاهرة الدولي للكتاب ٢٠٢٤ بنسبة 20%، مع السماح بالسداد على ٣ دفعات ،موضحا «مثل كل عام يسمح بالسداد على مراحل وأغلبية الناشرين يستفيدون من هذه الميزة، واستعدادًا لمعرض القاهره الدولي للكتاب ٢٠٢٤، أكد عضو اتحاد الناشرين المصريين، حرصهم الدائم على إنتاج كتب للمشاركة بالمعرض، لأنه يعد بمثابة فرصة للعمل طوال العام من خلال تعرف الجمهور على إنتاج دور النشر وفتح أبواب لتسويق منتجهم.