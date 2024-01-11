ارتفاع كبير لـ الذهب عالميا بعد تلقي الدولار ضربة قوية من التضخم الأمريكي

حقق الذهب مكاسب كبيرة، اليوم الخميس، حيث واصل الدولار الأمريكي تراجعه قبل صدور تقرير التضخم الأمريكي في وقت لاحق اليوم والذي قد يوفر مزيدا من الوضوح بشأن توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.4٪ إلى 2031.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0448 بتوقيت جرينتش.

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.4٪ إلى 2035.40 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.1٪، في جلسته الثانية، مما يجعل السبائك أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وتتجه جميع الأنظار إلى تقرير تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدوره في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش، تليها بيانات أسعار المنتجين يوم الجمعة.

يتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ التضخم على أساس سنوي 3.2٪ في ديسمبر، لكنهم يعتقدون أن التضخم الأساسي انخفض على الأرجح إلى 3.8٪، وهو أدنى مستوى له منذ منتصف عام 2021.