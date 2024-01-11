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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض كبير .. التضخم الأمريكي يطيح بـ الدولار

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

انخفض الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، حيث انتظر المتداولون بيانات التضخم الأمريكية لمعرفة ما إذا كانت الرهانات على ما يصل إلى خمسة تخفيضات في أسعار الفائدة الفيدرالية هذا العام مبررة.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1٪ إلى 102.23، وانخفض الدولار خلال الأشهر الأخيرة من عام 2023 حيث أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه انتهى من رفع أسعار الفائدة وقام التجار بتسعير تخفيضات حادة.

وارتفع كل من الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي بنحو 0.3٪ إلى 0.6721 دولار و0.6294 دولار على التوالي، مع الحد من التحركات قبل البيانات الأمريكية في الساعة 1330 بتوقيت جرينتش.

وارتفع اليورو بنسبة 0.1٪ إلى 1.0979 دولار وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2٪ إلى 1.2767 دولار.

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في حين أن هذا التسعير قد اعتدل قليلا، وتعافى الدولار، لا تزال العقود الآجلة تظهر أن السوق تتوقع 140 نقطة أساس من التخفيضات هذا العام مع احتمال ثلثي أن تبدأ في أقرب وقت في مارس، مما يترك الأسعار حساسة لمفاجآت البيانات.

من المتوقع أن يبلغ التضخم الأساسي في الولايات المتحدة 0.2٪ خلال الشهر و 3.8٪ على أساس سنوي لشهر ديسمبر، وهو أبطأ معدل له منذ أوائل عام 2021.

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