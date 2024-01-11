البحرية البريطانيةتتلقى بلاغا عن حادث أمني على بعد 50 ميلا بحريا من عمان

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية التابعة للبحرية البريطانية، اليوم الخميس، أنها نها تقلت بلاغا حول حادث أمني على بعد 50 ميلا بحريا من عمان.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في بيان لها، إن سلطنة عمان تحقق في الحادث، وننصح السفن بالحذر وإبلاغنا بأي نشاط مشبوه.

واعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة الأمريكية يهدف لإدانة الهجمات المسلحة لـ جماعة الحوثي اليمنية ضد السفن التجارية في البحر الأحمر.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن استمرار الحوثيين في شن هجمات على ممرات الشحن التجارية بالبحر الأحمر، سيكون له عواقب.

وشدد بلينكن في تصريح للصحفيين، على أن الولايات المتحدة الأمريكية أوضحت لإيران أن الدعم الذي تقدمه لميليشيات الحوثي يجب أن يتوقف.

وأضاف: "حاولنا أيضاً مراراً أن نوضح لـ إيران، كما فعلت بلدان أخرى، أن الدعم الذي تقدمه للحوثيين، وخاصة في هذه الأعمال، يجب أن يتوقف".