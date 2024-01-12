للمغتربين.. هيونداي I20 للاستيراد بدون جمارك

تقدم العلامة التجارية هيونداي، باقة متنوعة من السيارات الجديدة في السوق المصري، وتعتبر سيارة I20، أحد أبرز الطرازات المرشحة للاستيراد من الخارج، لا سيما بعد عودة المبادرة مرة أخرى، وتخفيض قيمة الوديعة البنكية بنسبة 70%.

وسبق أن وافق مجلس الوزراء، على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج، للمصريين المغتربين مرة أخرى، حتى 30 يناير 2024، بعد نهاية العمل به؛ بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.

وأعيد العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصداره، مع إمكانية تمديده 3 أشهر أخرى.

وكانت المرة الأولى التي أعلن فيها مجلس الوزراء، عن القانون، في أكتوبر 2022، والذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقا لعدة شروط، تيسيرا على المصريين في الخارج.

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين، على، إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة، مقابل وديعة بالدولار، يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور 5 سنوات.

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج، بحسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل، وسنة الصنع، وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد السيارة هيونداي I20 "الفئة الكاملة" بعد تخفيضها 70%

بلغت قيمة الوديعة البنكية المخصصة لاستيراد سيارة هيونداي I20 نحو 2,730 دولارا.