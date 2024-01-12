البريد المصري: حريصون على تقديم الخدمات المالية بسعر مقبول

أكدت نرمين حسن، رئيس قطاع التعاون الدولي بالبريد المصري، إن الدول العربية تتباحث حول تعزيز التعاون في القطاع البريدي فيما يتعلق بالتبادل البريدي ودعم الصناع والمنتجين في المنطقة ووصولهم للأسواق.



وأضافت « حسن » من خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “خط أحمر” على قناة "الحدث اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، أن هناك اتفاقيات على التحويلات المالية عبر الشبكة البريدية لأن البريد يحمل الخدمة الشمولية والحرص على تقديم الخدمات بخدمة عالية وبسعر مقبول.

التجارة الإلكترونية





وأشارت رئيس قطاع التعاون الدولي بالبريد المصري، إلى أن مصر تستضيف المركز الإقليمي للتدريب في المنطقة العربية الأفريقية.

وأوضحت أن مصر استضافت ورشتين عمل قدرات في مجال التجارة الإلكترونية فيما يتعلق بالتصريح الجمركي وخدمات الشحن والنقل وتعزيز جودة الخدمات.