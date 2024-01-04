900 وظيفة حكومية للشباب| تفاصيل وظائف البريد الجديدة.. الموعد والشروط

تصدرت وظائف البريد الجديدة محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد الإعلان عنها من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ويتساءل الكثير من الشباب المصري خاصة الخريجين، الإعلان عن وظائف خالية في العام الجديد 2024، وكذا الموعد وشروط التقديم.. فما تفاصيل وظائف البريد الجديدة؟

وظائف البريد 2024

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن مسابقة مركزية لشغل 900 وظيفة بالهيئة القومية للبريد.

تضمن إعلان المسابقة، حاجة الهيئة القومية للبريد لتعيين موظفين، منهم الآتي:

- 19 في وظيفة مهندس كهرباء.

- مهندس ميكانيكا.

- مهندس ميكانيكا سيارات.

- مهندس تخطيط النقل.

- مهندس تشغيل وسائل النقل بالتخصصات الآتية «كهرباء- ميكانيكا- ميكانيكا سيارات».

مهندس تخطيط تنفيذ مشروعات ميكنة.

- أخصائي مكتب بريد.

- أخصائي خدمة عملاء.

- 20 في وظيفة محام، وذلك بالدرجة الثالثة، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

ما شروط التقديم في وظائف للبريد؟

وفقا لإعلان وظائف البريد، يجب أن يكون المتقدم متمتعًا بالجنسية المصرية، وأن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

كما يجب ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل، وألا يزيد سن المتقدم عن 30 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.

وبالنسبة للمؤهلات الدراسية، يجب أن يكون التقدير العام للمتقدم جيد على الأقل، وأن يكون المتقدم لوظائف مهندس حاصل على بكالوريوس هندسة في أحد التخصصات المطلوبة، والمتقدم لوظائف أخصائي حاصل على مؤهل عال مناسب، فيما المتقدم لوظيفة محام حاصل على ليسانس حقوق أو ليسانس شريعة وقانون.

بعد ذلك، يجتاز المتقدم الإمتحانات والتدريبات وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن، وكذا يجتاز التدريبات المقررة بمعرفة الهيئة المعنية، فضلا عن اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

ما رسوم وظائف البريد 2024؟

وفقا للشروط، يجب على المتقدم سداد مبلغ مقداره 26 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية:

- البنك الأهلي المصري

- بنك مصر

- بنك القاهرة، والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم «781200/450/9حـ» حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.

ما المستندات المطلوبة لوظائف البريد؟

وأما عن المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف الهيئة القومية للبريد، فيجب أن تكون جميعها أصلية ملونة وبصيغة jpg، وتتمثل فيما يلي:

- صورة شخصية للمتقدم، وبطاقة الرقم القومي سارية.

- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو الهيئة القومية للبريد «وجهين بحسب الأحوال».

- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

- شهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة «في حالة الإعاقة»، وإيصال الإيداع البنكي.

- المؤهل الدراسي بجانب المؤهل الأعلى إن وجد، وكارنيه القيد بنقابة المحامين للمتقدم لوظيفة محام، وكذا كارنيه القيد بنقابة المهندسين للمتقدم لوظيفة مهندس.

ما موعد التقدم لوظائف البريد؟

يمكن للراغبين في التقدم لمسابقة الهيئة القومية للبريد، التقديم على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز في الفترة من 18 حتى 31 يناير الجاري.