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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحق قدم.. الأوراق المطلوبة لـ وظائف الأوقاف

فرص عمل
فرص عمل

تسعي الحكومة إلي توفير فرص عمل للمواطنين ووظائف شاغرة تتناسب مع الشباب والمؤهلات الحاصلين عليها من خلال الوزارات والهيئات التابعة لها وعليه تعلن وزارة الأوقاف  بشكل دوري عن فرص عمل عبر مسابقة للأئمة وعمال المساجد.

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فرص عمل جديدة أعلنت عنها وزارة الأوقاف في مسابقة لاختيار خطباء المساجد والعمال، التي تشمل 2000 فرصة عمل، 1000 منها للخطباء والأئمة، و1000 وظيفة عامل.
 


مسابقة وزارة الأوقاف

 

ووفق فرص عمل وزارة الأوقاف فإنه سيتم توظيف 1000 إمام وخطيب و1000 عامل في هذه السنة من خلال هذه المسابقة.

موعد مسابقة وزارة الأوقاف الجديدة 2024  


ووفق  الجهاز المركزي والتنظيم والإدارة، فإن تلك المسابقة تساهم في توفير فرص عمل للشباب في العام الجديد 2024، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيلها خلال شهر يناير الجاري، وفق عدد من الشروط والإجراءات.


وتقام مسابقة وزارة الاوقاف للعام الثالث على التوالي، وتعمل على توفير العديد من فرص العمل للشباب.


شروط التقديم في وظائف الأوقاف 2024 للخطباء والعمال

يلزم من أجل التقديم علي فرص عمل ووظائف وزارة الأوقاف توافر مجموعة من الشروط للمتقدم لمسابقة وظائف الأوقاف 2024، للخطباء والعمال، أبرزها ما يلي :-

-  أن لا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاما.

- السماح للحاصلين على تقدير مقبول من التخصصات الأزهرية المناسبة، بالتقدم في إعلان الأئمة.

-  مستوى المؤهل الدراسي: أقل من متوسط «الإعدادية العادية أو الإعدادية الأزهرية».

المستندات المطلوبة لـ التقديم في وظائف الأوقاف 2024 للخطباء والعمال


وهناك مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة يلزم تحضيرها من أجل التقديم في وظائف الأوقاف 2024 للخطباء والمساجد، تشمل مايلي:-

- يلزم تقديم صورة شخصية.

-  صورة المؤهل الدراسي.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- صورة من شهادة الخدمة العسكرية، أو الإعفاء منها.

- تقديم شهادة التأهيل «بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة».

ـ تقديم صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

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ومن المقرر  اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل الوظائف العامة بالجهاز الإداري للدولة، وذلك في سبيله للمساهمة في رفع كفاءة العمل المقدمة من الجهاز الإداري للدولة للمواطنين، وتحقيق المحور الخامس من خطة الإصلاح الإداري للدولة والمتعلق بتحسين الخدمات العامة.

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