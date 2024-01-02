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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وظائف حكومية تعلن في يناير بـ 3 وزارات

وظائف الحكومة
وظائف الحكومة

وظائف الحكومة يبحث عنها كثير من شباب الخريجين ، لشغل فرص عمل التي تقدمها الدولة في كثير من المسابقات ، أبرزها تجري في شهر يناير الجاري ، في وزارات التربية والتعليم والعدل والبريد ، يحصل عليها المتقدمين من فائزي المسابقات.

وظيفة معلم

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن وظائف خلال شهر يناير الجاري، أبرزها سيتم خلال الأسبوع الجاري بالإعلان عن مسابقة لشغل عدد 11,114 وظيفة معلم مساعد فصل بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثالث، ومن المقرر أن يعلن الجهاز في ضوء التنسيق الجاري مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن شروط التقدم لمسابقة شغل عدد 18,886 وظيفة معلم مساعد مادة، وبهذا يكتمل عدد 30 ألف معلم مساعد للعام الثالث.

وظائف بوزارة العدل 

وسيكون هناك وظائف حكومية أخري منها مسابقة لشغل 243 وظيفة (معاون خبير حسابي، معاون خبير هندسي، معاون خبير زراعي) وذلك بمصلحة الخبراء بوزارة العدل، بجانب الإعلان أيضاً عن مسابقة لشغل 81 وظيفة (معاون طبيب شرعي ميداني، معاون طبيب شرعي معملي، معاون كيميائي شرعي، حرفي تشريح) وذلك بمصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل.

وظائف في البريد 

وستوفر الحكومة أيضا وظائف شغل 900 وظيفة بالهيئة القومية للبريد، وهي (أخصائي مكتب بريد، أخصائي خدمة عملاء، أخصائي بريد، محام، مهندس كهرباء، مهندس ميكانيكا، مهندس تخطيط وتنفيذ مشروعات الميكنة، مهندس تشغيل وسائل النقل، مهندس تخطيط النقل، ومهندس ميكانيكا سيارات).

وسين إجراء المقابلات الشفوية للمتقدمين الذين اجتازوا الامتحانات الإلكترونية في مسابقة شغل 1000 وظيفة إمام وخطيب بوزارة الأوقاف للعام الثاني، وذلك بمركز الإدارة العامة بالعجوزة، والتي بدأت 20 ديسمبر الماضي حتى 29 يناير الجاري.

 

وظائف وظائف الحكومة فرص عمل التربية والتعليم البريد

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