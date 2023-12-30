النيابة الإدارية في أسبوع.. وظائف جديدة وتكريم أعضاء الهيئة وتعاون مع قضايا الدولة

شهدت هيئة النيابة الإدارية خلال الأسبوع الرابع والأخير من شهر ديسمبر 2023، عددا من الأحداث والقرارات بالتعيين في وظائف جديدة.. وفي التقرير التالي يرصد موقع صدى البلد ما تم خلال هذا الأسبوع:

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وظائف جديدة

يسعي الكثير من الشباب إلي معرفة شروط وموعد التقديم لمسابقة النيابة الإدارية في وظائف معاون نيابة إدارية لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من خريجي دفعة 2023.

حيث تم فتح باب سحب وتقدم الملفات مستوفاة المستندات المطلوبة والمبينة على الموقع الالكتروني اعتبارا من 16 ديسمبر 2023 والتي تستمر حتى 10 يناير 2024، وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر - ميدان النجدة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية والنصف عصرا.

و أعلن مركز الإعلام والرصد الخاص بالنيابة الإدارية عن بدء موعد سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية حيث بدءت إجراءات سحب الملفات لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كلية الحقوق بجامعة «شبين الكوم»، وكلية الحقوق بجامعة «السادات» من دفعة 2023، يوم أمس الاثنين الموافق 25 ديسمبر 2023، وفقاً للضوابط والمواعيد المحددة لكل جامعة والتي سبق وأعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ومن المقرر أن يكون ذلك بمقر رئاسة الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية والنصف عصرا.

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تعاون مع هيئة قضايا الدولة

استقبل المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، المستشار مُسعد عبد المقصود الفخراني - رئيس هيئة قضايا الدولة، وبصحبته وفداً رفيع المستوى من قيادات هيئة قضايا الدولة.

ضَم وفد هيئة قضايا الدولة كلًا من: المستشار محمود عبد الجابر حمودي، والمستشار سامي محمدي حفناوي، والمستشار عبد الرازق محمود عبد الرحيم، والمستشار جمال عبد الرازق، أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، والمستشار عبد العال جَرَنَه - رئيس التفتيش الفني، والمستشار محمد حسن محمد - الأمين العام للهيئة، والمستشارة مي مروان عبد الله - الأمين العام المساعد لشئون المرأة والعلاقات الإنسانية وإدارة التطوير والحوكمة، والمستشار وليد السيد عناني - الأمين العام المساعد لشئون العلاقات العامة والمراسم.

وكان في استقبالهَم: المستشار عبد الناصر خطَّاب، والمستشار عبد الحليم محمود، والمستشار أحمد عبد اللطيف، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار مُنتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار جَعفر عبد الرحمن - مدير وحدة التحول الرقمي، والمستشارة هِبة الجنّدي - الأمين العام المساعد لشئون المرأة، والمستشار أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، وتناول اللقاء سُبُل تَعزيز أواصر التَعاون بين الهيئتين القضائيتين؛ بما يحقق العدالة الناجزة.

تهنئة العام الميلادي الجديد

تقدم المستشار/ حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ومستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، بأسمى آيات التهاني للرئيس/ عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، بمناسبة العام الميلادي الجديد 2024 ، راجين المولى عَزّ وجَل أن يَحِلَ العام الجديد مفعمًا بالأمن والسلام والرخاء على وطننا الحبيب، لتستكمل فيه مصر مسيرة النهضة والتنمية الشاملة تحت قيادة سيادته الرشيدة، مختتمة التهنئة بعبارة : «حفِظَ الله مصر قيادةً وشعباً».

تكريم أعضاء الهيئة المتميزين

شَهدَ المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية، احتفالية تكريم المتميزين من المستشارين أعضاء الجهات والهيئات القضائية، جاء ذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وتلبية للدعوة من المستشار عمر مروان - وزير العدل، وجاء ذلك بتشريف القضاة والمستشارين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورموز وقيادات وزارة العدل.

هذا وقد صاحب رئيس الهيئة خلال فعّاليات الاحتفالية وفداً رفيع المستوى ضم كلاً من: المستشار/ عبد الناصر خطاب، والمستشار/ عبد الحليم محمود، والمستشارة/ زينب صادق، والمستشار/ أحمد عبد اللطيف، والمستشار/ عبد الله فتوح، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور/ محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

هذا وقد شَمَلَ التكريم كلاً من السيدات والسادة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية الآتي أسمائهم - بترتيب القرار-:

أولاً: تكريم الرئيس/ عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية:

الأستاذة/ رانيا ماهر سلامة المهدي - رئيس نيابة (أ).

المستشار/ أحمد علي صديق برهام - وكيل عام أول.

الأستاذ/ أحمد عطا أحمد دسوقي شحاته - رئيس نيابة (ب).

ثانيًا: تكريم المستشار/ عمر مروان - وزير العدل:

المستشار/ باسم أحمد محمد أحمد الهجرسي - وكيل عام.

الأستاذة/ إيمان عادل فهيم محمد عزب - رئيس نيابة (أ).

الأستاذة/ هويدا أحمد عبد الله حفني أحمد - معاون نيابة.

المستشارة/ نور الهدى محمود محمد عبد الحميد - وكيل عام.

الأستاذ/ أحمد محمود أحمد محمد السيد موسى - رئيس نيابة (ب).

الأستاذة/ مريم ممدوح يوسف عوض عبد السيد- رئيس نيابة (أ).

الأستاذة/ ندى عزت حافظ أحمد - معاون نيابة.