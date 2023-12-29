نتيجة أول انتخابات إلكترونية| أحمد محمد خليفة رئيسًا لـ نادي مستشاري قضايا الدولة

‏عقدت اليوم الجمعة الموافق 29 ديسمبر 2023 الجمعية العمومية لمستشاري هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة، لإنتخاب رئيس لمجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة الرياضي، بمقر النادي بحي الزمالك محافظة القاهرة.

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‏بدأت الجمعية العمومية في استقبال المستشارين الناخبين اعتباراً من التاسعة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساء ولأول مرة في تاريخ النوادي الرياضية في مصر تم إجراء عملية التصويت بالطريق الإلكتروني، لاختيار رئيس لمجلس إدارة النادي، ترشح لمقعد رئاسة النادي كل من السيدين المستشارين:

‏١- و المستشار أحمد عبد الله أحمد السيد خلف وكيل الهيئة.

٢- المستشار أحمد محمد خليفة عبد الله نائب رئيس الهيئة.

‏وقد أشرف على الانتخابات لجنة قضائية من مستشاري الهيئة ولجنة عليا شكلها معالي المستشار محمد حسن نائب رئيس الهيئة الأمين العام شملت كل من السادة المستشارين:

المستشار الدكتور محمود السيد عرفات نائب رئيس الهيئة رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات.

وعضوية كل من:

المستشار حسام مصطفى علي غانم نائب رئيس الهيئة. والمستشار أحمد سيد محمد سيد قاسم وكيل الهيئة .

والمستشار وليد السيد عبد المنعم عناني وكيل الهيئة.

وقد أعلنت منذ قليل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات النتيجة التالية:

إجمالي عدد الحاضرين ١٢٩٣ صوتاً.

إجمالي عدد الأصوات الصحيحة ١٢٦٣ صوتاً .

إجمالي عدد الأصوات الباطلة ٣٠ صوتاً.

وقد أسفرت نتيجة الانتخابات على فوز المرشح ، المستشار أحمد محمد خليفة نائب رئيس الهيئة، بحصوله على ٨٢٩ صوتا.

كما حصل المستشار أحمد عبد الله أحمد السيد خلف وكيل الهيئة، على ٤٣٤ صوتا.

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‏الجدير بالذكر أن مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة الرياضي يتكون من السادة المستشارين يوم:

المستشار أحمد محمد إسماعيل نائب رئيس الهيئة، والمستشار أحمد ضياء الدين بشير، أمين الصندوق، والمستشار محمد حسين حرويس، والمستشار محمد أحمد عبد اللطيف، والمستشار الدكتور محمد محمد فتحي عبد الرحمن، والمستشار أحمد محمد عبد العظيم الجارحي والمستشار الدكتور محمود نبيل كامل الشيخ، والمستشار مصطفى الأنصاري محمد. محمد.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.