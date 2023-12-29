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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فتاة ليل.. مفاجأة عن سبب مقتـل مسن داخل مسكنه في المرج

فتاة ليل.. مفاجأة
فتاة ليل.. مفاجأة حول سبب مقتل مسن داخل مسكنه في المرج

كشفت جهات التحقيق في واقعة العثور على مُسن مقتولا داخل مسكنه بمنطقة المرج، عن أن وراء ارتكاب الواقعة، فتاة ليل في العقد الثالث من العمر، وأنها تواجدت في منزل الضحية؛ بعد أن اتفق معها القتيل على ممارسة الرذيلة معها نظير مقابل مادي، وأنها فور دخولها لمنزل القتيل؛ انتظرت حتى تتمكن من الانقضاض عليه وإزهاق روحه؛ بقصد سرقة ما بحوزته من مبالغ مالية ومدخرات، لعلمها مسبقا أن المجني عليه ميسور الحال.

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وأضافت التحقيقات أن المجنى عليه لديه علاقات نسائية مشبوهة، حيث اعتاد على استقبال فتيات الليل في منزله؛ لممارسة الرذيلة معهن، ويوم الجريمة، اصطحب المسن، المتهمة، بعد أن اتفق معها على الذهاب معه لمنزله لممارسة الرذيلة، ووافقت على الذهاب معه؛ بعد أن اختمرت في رأسها فكرة التخلص منه وسرقته، لعلمها مسبقا أن الضحية ميسور الحال، ولديه مبالغ مالية يدخرها في منزله.

وأكدت التحقيقات، أن المتهمة توجهت مع المجني عليه إلى منزله، بعد أن اتفقت معه على المبلغ المالي الذي ستتقاضاه منه نظير ممارسة الرذيلة معه، وبعد أن دخلت مسكن الضحية؛ انتظرت حتى خلع ملابسه، وفي أثناء ذلك، استغلت انشغال المسن القتيل بوضع ملابسه في الدولاب، فقامت بخنقه بقطعة قماش "طرحة رأس" كانت بحوزتها، حتى سقط على الأرض مفارقا الحياة، ثم وضعت قطعة قماش أخرى في فمه، واستولت على مبلغ 1000 جنيه، وهاتفه المحمول، وفرت هاربة.

واكتشف نجل المجني عليه، مقتل والده داخل مسكنه في منطقة المرج.

وتبين من التحقيقات، أن وراء ارتكاب الواقعة، فتاة في العقد الثالث من العمر، اتفق معها المجني عليه على الذهاب معه إلى مسكنه لممارسة الرذيلة بمقابل مادي، فأنهت حياته وفق ما تقدم.

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وأمرت النيابة بتوقيع الكشف الطبي على جثة المجني عليه، وإعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة الحقيقي؛ لإحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات.

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