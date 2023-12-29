توافد أعضاء نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة الرياضي للتصويت في أول انتخابات إلكترونية

في سابقة هي الأولى من نوعها..

شهد نادي هيئة قضايا الدولة الرياضي إقبالا كثيفا من أعضاء النادي، للتصويت لاختيار رئيس جديد للنادي في أول انتخابات إلكترونية في سابقة هي الأولى من نوعها.

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وينفذ نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة الرياضي على مستوى الجمهورية اليوم الجمعة أول انتخابات إلكترونية، تحت إشراف المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ، بحضور المستشار محمد حسن الأمين العام وعدد كبير من المستشارين وقيادات وزارات الشباب والرياضة والعدل والتخطيط.

تعقد الانتخابات اليوم الجمعة بنادى هيئة قضايا الدولة النهري بالزمالك، ومن خلال التعاون بين وزارات الشباب والرياضة والتخطيط وهيئة قضايا الدولة وتحت إشراف قضائى كامل.

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ويشارك في الانتخابات أكثر من 4 آلاف عضو، من خلال خلال 10 لجان انتخابية، لإجراء الانتخابات التكميلية على منصب الرئيس فقط والذى يتنافس عليه اثنان من المستشارين المرشحين على المنصب، وخلال كلمته، قال وزير الشباب والرياضة:"إن الانتخابات الإلكترونية تُعد خطوة مهمة في تطوير العمل بنادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، وتحقيقاً للشفافية والنزاهة في العملية الإنتخابية، وترجمة فعلية وعملية لتوجهات الدولة المصرية نحو الرقمنة والشفافية.

وأضاف أن الانتخابات الإلكترونية ستُعد نقلة نوعية في العمل بنادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، وستُساعد في تسهيل العملية الانتخابية على جميع الأعضاء، وضمان حصول جميع الأعضاء على حقهم في التصويت.

وأكد وزير الشباب والرياضة على أن التجربة سوف تعمم على جميع الهيئات الشبابية والرياضية بعد استكمال منظومته الإلكترونية وتعديل لوائح تلك الهيئات، لتواكب التطور وتتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى الانتقال إلى التحول الرقمى لكل مؤسسات الدولة الحديثة.

من جانبه، قال المستشار عمر مروان وزير العدل:"إن الدولة المصرية تحرص على تطوير العمل في جميع مؤسساتها، بما في ذلك مؤسسات القضاء، ولذلك تدعم استخدام التقنيات الحديثة في العمل القضائي.وتكون نواة لتعميم التجربة فى باقى مؤسسات الجمهورية الجديدة.

ومن جهته، قدم المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، الشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار عمر مروان وزير العدل لتبنيهم لهذه الفكرة وهذا المشروع الذى سينقل مصر إلى عصر التكنولوجيا الرقمية والحرص علي تنفيذها في سابقة هي الأولى من نوعها علي مستوي انتخابات النوادي الرياضية والهيئات الشبابية والرياضية في مصر.