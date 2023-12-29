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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد 5 شهور من الزفاف.. زوجة تتقدم بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة

بعد 5 شهور زواج..
بعد 5 شهور زواج.. زوجة تتقدم بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة

5 أشهر كانت هذه مدة الزواج بين زوجين استحالت العشرة بينهما، قررت الزوجة التقدم بدعوى طلاق للخلع، ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمته بالاستيلاء على 400 ألف جنيه من أموالها ورفضه ردها.

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قالت الزوجة في دعواها أمام المحكمة إن زوجها اقترض منها مبالغ مالية ورفض ردها وحاول إجبارها على توقيع تنازل عنها تحت التهديد، وعندما لم يجد فائدة مما يفعله شهر بسمعتها وانهال عليها بالضرب ما تسبب لها بإصابات عديدة منها أنها فقدت الجنين الذي كانت تحمله في بطنها من كثرة اعتدائه عليها.

وأضافت الزوجة أنها أصيبت بنزيف وكسور وفقًا للتقارير الطبية التي تقدمت بها للمحكمة، واستمرار محاولاته بالغش والتدليس أن يسرق حقوقها الشرعية وإجبارها علي الرجوع لمسكن الطاعة، لإصراره على الانتقام منها، وعندما طالبته بالطلاق رفض وهددنها بأنه لن يتركها تعيش حياتها بصورة طبيعية.

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وأكدت الزوجة أنها تقدمت بمستندات وتقارير تفيد عنفه لهيئة المحكمة، وطالبت بالطلاق خلعا بعد رفضه التوقف عن الاعتداء عليها وطالبته برد أموالها وحقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج من منقولات ومصوغات ونفقات، بخلاف ملاحقتها له بدعوى حبس بسبب تعرضها للإجهاض والاعتداء عليها.

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