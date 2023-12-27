عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لتحقيق العدالة الناجزة.. تعاون بين النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة

صدى البلد

استقبل المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، المستشار مُسعد عبد المقصود الفخراني - رئيس هيئة قضايا الدولة، وبصحبته وفداً رفيع المستوى من قيادات هيئة قضايا الدولة.

ضَم وفد هيئة قضايا الدولة كلًا من: المستشار محمود عبد الجابر حمودي، والمستشار سامي محمدي حفناوي، والمستشار  عبد الرازق محمود عبد الرحيم، والمستشار جمال عبد الرازق، أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، والمستشار عبد العال جَرَنَه - رئيس التفتيش الفني، والمستشار محمد حسن محمد - الأمين العام للهيئة، والمستشارة مي مروان عبد الله - الأمين العام المساعد لشئون المرأة والعلاقات الإنسانية وإدارة التطوير والحوكمة، والمستشار وليد السيد عناني - الأمين العام المساعد لشئون العلاقات العامة والمراسم.

وكان في استقبالهَم: المستشار عبد الناصر خطَّاب، والمستشار عبد الحليم محمود، والمستشار أحمد عبد اللطيف، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار مُنتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار جَعفر عبد الرحمن - مدير وحدة التحول الرقمي، والمستشارة هِبة الجنّدي - الأمين العام المساعد لشئون المرأة، والمستشار أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.

حيث تناول اللقاء سُبُل تَعزيز أواصر التَعاون بين الهيئتين القضائيتين؛ بما يحقق العدالة الناجزة.

هيئة النيابة الإدارية هيئة قضايا الدولة رئيس هيئة النيابة الإدارية العدالة الناجزة التحول الرقمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نص اتهام مدير الكسب غير المشروع و6 آخرين بتلقي رشاوى وتسريب معلومات سرية

الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا جديدا من الفاسدين بوزارة التموين| تفاصيل

بعد توافر الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

تحذير من الأرصاد: 48 ساعة قاسية على مصر تبدأ اليوم

كيف تشتري السكر بنصف الثمن.. واحصل عليه بـ 12.5 جنيه من هنا

أسعار الذهب لجميع الأعيرة اليوم

عيار 21 الآن يسجل رقما خياليًا|تحرك صادم بأسعار الذهب لأول مرة بمصر

بـ410 آلاف جنيه في 8 محافظات وبالتقسيط المريح..موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي

موضوعات متعلقة

المشدد 15 عاما لمعاون تنفيذ محكمة وتغريمه مليونا و596 ألف جنيه بالقاهرة

الجنايات تنظر محاكمة أب وأبنائه الثلاثة لقتلهم شاب في الجيزة

المستشار عمر مروان: وزارة العدل اهتمت بالعنصر البشري وتطوير بيئة العمل وآلياته

وزير العدل: المحاكم الابتدائية خالية من الدعاوى المتبقية لسنة 2020

وزير العدل: 15 بلاغا فقط محل التحقيق أمام النيابات مقدمة قبل 2020

رئيس النيابة الإدارية يشهد احتفالية تكريم وزارة العدل للقضاة المتميزين 2023

وزير العدل في احتفالية تكريم القضاة: العدالة البطيئة انتهت والإنجازات بالأرقام

وزير العدل: طفرة في تسوية المنازعات وتحسين الأداء القضائي

ترشيحاتنا

قبل انطلاق مارثون الامتحانات.. علي جمعة يكشف عن سورة تقوي الذاكرة وتمنع النسيان

بمناسبة قرب 2024.. فيديو جديد مذهل لأطفال غزة

صحف عبرية: 44 مصابا من جنود جيش الاحتلال في 24 ساعة

ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلي 21 ألفا و110 شهداء

التغييرات الصحفية.. اجتماع مهم للهيئة الوطنية بشأن رؤساء تحرير ومجالس إدارات المؤسسات القومية

بوتين: مسودة اتفاقية التجارة الحرة مع مصر وصلت إلى مرحلة متقدمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منخفض جوي يضرب البلاد وسقوط أمطار.. احذر من طقس الساعات القادمة

بسبب إمام عاشور| الزمالك يطالب بحقوق الرعاية.. وقرار منتظر من الاتحاد الدولي

إطلاق أسماء النجوم على ميادين وشوارع مصر.. محمود عبد العزيز بالعلمين.. عادل إمام على كوبرى بصلاح سالم

للحامل.. فوائد مذهلة عند تناول البطاطا

فيديو

15 عاما| عودة كريم عبد العزيز ومنى زكي للعمل معا وطارق العريان يكشف التفاصيل

شاهد.. روبوت تسلا يهاجم مهندسًا في مصنع الشركة بتكساس

فيديو اعتذار وتوقيع .. تفاصيل عقد أحمد فتوح مع الزمالك / فيديوجراف

على رأسهم صلاح .. نجوم يحلمون بتحقيق أول لقب مع بلادهم هذا العام.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ