لتحقيق العدالة الناجزة.. تعاون بين النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة

استقبل المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، المستشار مُسعد عبد المقصود الفخراني - رئيس هيئة قضايا الدولة، وبصحبته وفداً رفيع المستوى من قيادات هيئة قضايا الدولة.

ضَم وفد هيئة قضايا الدولة كلًا من: المستشار محمود عبد الجابر حمودي، والمستشار سامي محمدي حفناوي، والمستشار عبد الرازق محمود عبد الرحيم، والمستشار جمال عبد الرازق، أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، والمستشار عبد العال جَرَنَه - رئيس التفتيش الفني، والمستشار محمد حسن محمد - الأمين العام للهيئة، والمستشارة مي مروان عبد الله - الأمين العام المساعد لشئون المرأة والعلاقات الإنسانية وإدارة التطوير والحوكمة، والمستشار وليد السيد عناني - الأمين العام المساعد لشئون العلاقات العامة والمراسم.

وكان في استقبالهَم: المستشار عبد الناصر خطَّاب، والمستشار عبد الحليم محمود، والمستشار أحمد عبد اللطيف، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار مُنتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار جَعفر عبد الرحمن - مدير وحدة التحول الرقمي، والمستشارة هِبة الجنّدي - الأمين العام المساعد لشئون المرأة، والمستشار أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.

حيث تناول اللقاء سُبُل تَعزيز أواصر التَعاون بين الهيئتين القضائيتين؛ بما يحقق العدالة الناجزة.