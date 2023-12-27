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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

قضايا الدولة تشهد أول انتخابات إلكترونية لنادي مستشاري الهيئة الرياضي

صدى البلد

شهد المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تنفيذ أول انتخابات إلكترونية لنادي مستشاري هيئة قضايا الدولة الرياضي على مستوى الجمهورية، بحضور المستشار محمد حسن الأمين العام وعدد كبير من  المستشارين وقيادات وزارات الشباب والرياضة والعدل والتخطيط.

الجدير بالذكر أن الانتخابات مقررا عقدها يوم الجمعة المقبل الموافق ٢٩ ديسمبر الحالي بنادى هيئة قضايا الدولة النهري بالزمالك، ومن خلال التعاون بين وزارات الشباب والرياضة والتخطيط  وهيئة قضايا الدولة وتحت إشراف قضائى كامل.

ويشارك في الانتخابات أكثر من 4 آلاف عضو، من خلال  خلال 10 لجان انتخابية، لإجراء الانتخابات التكميلية على منصب الرئيس فقط والذى يتنافس عليه اثنان من المستشارين المرشحين على المنصب، وخلال كلمته، قال وزير الشباب والرياضة:"إن الانتخابات الإلكترونية تُعد خطوة مهمة في تطوير العمل بنادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، وتحقيقاً للشفافية والنزاهة في العملية الإنتخابية، وترجمة فعلية  وعملية لتوجهات الدولة المصرية نحو الرقمنة والشفافية.

وأضاف أن الانتخابات الإلكترونية ستُعد نقلة نوعية في العمل بنادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، وستُساعد في تسهيل العملية الانتخابية على جميع الأعضاء، وضمان حصول جميع الأعضاء على حقهم في التصويت.
وأكد وزير الشباب والرياضة على أن التجربة سوف تعمم على جميع الهيئات الشبابية والرياضية بعد استكمال منظومته الإلكترونية وتعديل لوائح تلك الهيئات، لتواكب التطور وتتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى الانتقال إلى التحول الرقمى لكل مؤسسات الدولة الحديثة.

من جانبه، قال المستشار عمر مروان وزير العدل:"إن الدولة المصرية تحرص على تطوير العمل في جميع مؤسساتها، بما في ذلك مؤسسات القضاء، ولذلك تدعم استخدام التقنيات الحديثة في العمل القضائي.وتكون نواة لتعميم التجربة فى باقى مؤسسات الجمهورية الجديدة.

ومن جهته، قدم المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، الشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار عمر مروان وزير العدل لتبنيهم لهذه الفكرة وهذا المشروع الذى سينقل مصر إلى عصر التكنولوجيا الرقمية والحرص علي تنفيذها في سابقة هي الأولى من نوعها علي مستوي انتخابات النوادي الرياضية والهيئات الشبابية والرياضية في مصر.

حضر المؤتمر من جانب الهيئة كل من المستشارين نواب رئيس الهيئة أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، والمستشار خالد زين الدين رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة الاجتماعي، والمستشار دكتور محمود عرفات الامين العام المساعد، والمستشار وليد عناني الآمين العام المساعد.

المستشار عمر مروان وزير العدل هيئة قضايا الدولة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الانتخابات التكميلية نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة

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