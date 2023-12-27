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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الجنايات تنظر محاكمة أب وأبنائه الثلاثة لقتلهم شاب في الجيزة

محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية

تنظر محكمة جنايات الجيزة الشهر المقبل محاكمة أب وأبنائه الثلاثة، لاتهامهم بقتل شاب فى أوسيم بسبب خلافات سابقة بينهم في القضية رقم 1276 لسنة 2023 مركز أوسيم.

وكشف أمر الإحالة، أنه فى يوم 23 يناير 2023 بمنطقة أوسيم قام المتهمون كل من، "ب.م" و"ا.م" و"م.م" و"م.م"، بقتل المجنى عليه محمد غريب مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء، وترصدوا له فى المكان الذى أيقنوا سلفاً وصوله إليه، وما إن ظفروا به حتى قام الأول بضربه ضربتين استقرت الأولى بمقدمة رأسه والثانية بمؤخرة رأسه وسقوط المجنى عليه أرضاً، بينما قام الثانى والثالث بالاعتداء عليه بالضرب قاصدين من ذلك قتله.

كما جاء بقرار الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء "فاس" و"ماسورة" و"عصا شوم"، واشترك المتهم الرابع بطريق التحريض والاتفاق مع باقي المتهمين على ارتكاب الجريمة فتمت تلك الجريمة، بناء على ذلك التحريض على النحو المبين بالأوراق.

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