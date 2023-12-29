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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاب يرفع دعوى ضد خطيبته أمام محكمة الأسرة.. والسبب غريب

صدى البلد

تقدم شاب بدعوى أمام محكمة الأسرة بأكتوبر ضد خطيبته الثلاثنية العمر يطالبها برد الشبكة التي قدمها لها أثناء الخطوبة.

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وقال الشاب في دعواه أنه عندما تقدم لخطبة الفتاة التي أعجب بها لم يكن يتصور أنها تسرق حقه هي وأهلها فبعد شهر من الخطوبة وجد أن الخاتم أحد الأشياء التي اشتراها في الشبكة اختفى وعندما سألها عنه أكدت له ضياعه، فانتابه الشك في أقوالها وقرر فسح الخطوبة ورد الشبكة وعندما امتنعوا عن الرد تقدم بالدعوى أمام المحكمة لأخذ حقه.

وحضرت الفتاة الجلسة وقالت : «لم أتخيل أن الرجل الذي أحببته بتلك الأخلاق، دمر حياتي وفضحني أمام أهله والأصدقاء المشتركين والأقارب، ولاحقني ببلاغات يتهمني بالسرقة، وذلك بعد ضياع خاتم من الشبكة التي قدمها لي ورفض التنازل عن البلاغات حتى بعد أن قام والدي بعرض شراء خاتم بديل أو رد ثمنه».

وأضافت الفتاة : «شبكة خطيبي عبارة عن دبلة ومحبس وخاتم وسوار، وللأسف بعد 3 أشهر من الخطبة ضاع مني الخاتم فصارحت خطيبي فثار وضربني علي وجهي واتهمني بالسرقة أمام أصدقاء لي لأتعرض لأكبر صدمة في حياتي بسبب رد فعله، وبعدها صارح والدي برفضه إتمام الزواج ورغبته في الحصول علي تعويض وعندما اقترح والدي شراء خاتم بديل أو حتي سداد ثمنه وفقاً لسعر الذهب حالياً رفض خطيبي وطالب بضعف سعر الخاتم كتعويض له».

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وأوضحت الفتاة أمام المحكمة أن خطيبها لديه مشاكل نفسية وأنه فسخ الخطبة من قبل 4 مرات، وأنها حاولت التصدي لتصرفاته ولكنه عاد واتهمها بخيانته كذباً وشهر بسمعتها  وانهال عليها ضربا وتسبب لها فى إصابات خطيرة، مما دفعها لملاحقته بجنحة ضرب.

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