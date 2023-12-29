عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحكم في دعوى إثبات نسب طفل للاعب كرة شهير.. غدا

غدًا.. الحكم في دعوى
غدًا.. الحكم في دعوى إثبات نسب طفل للاعب كرة شهير

تصدر محكمة الأسرة بالعمرانية، غدًا السبت، الحكم في دعوى إثبات نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر لاعب نادي البنك الأهلي الحالي.

اقرأ أيضًا :

txt

المستشار محمود عرفات: انتخابات رئيس نادي هيئة قضايا الدولة الرياضي إلكترونية

txt

بالصور.. رئيس قضايا الدولة يصوت بأول انتخابات إلكترونية لنادي الهيئة

txt

10 لجان إلكترونية تتلقى التصويت بـ انتخابات رئاسة نادي مستشاري قضايا الدولة الرياضي

txt

بدء أول انتخابات إلكترونية لاختيار رئيس نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة الرياضي

وتقدمت سيدة بدعوى نسب منذ عدة أشهر إلى محكمة الأسرة ضد اللاعب إسلام جابر، وتم رفضها لعدم إنجاب الطفل وقتها.

وبعد أن وضعت الأم المولود، وبلغ الطفل عمر 3 أشهر، أقامت دعوى جديدة وتم تأجيلها، وأرفقت مستندا بإخطار الولادة من أحد المستشفيات.

وكانت  أسماء ح. رفعت دعوى إثبات نسب سابقة ضد لاعب الكرة إسلام جابر، لإثبات نسب طفلها، وقضت المحكمة برفض الدعوى.

وأودعت محكمة الأسرة حيثيات حكمها في رفض دعوى إثبات نسب إسلام جابر السابق في القضية رقم ١٨٦ ٣ لسنة ٢٠٢٢ أسرة العمرانية، الصادر في ٢٠٢٣/٣/٢٨، حيث إن الوقائع تتحصل في أن المدعية أقامت دعواها على المدعى عليه في صحيفة أودعتها قلم كتاب المحكمة في ٣١/٨/٢٠٢٢، للحكم بإثبات نسب الجنين للمدعى عليه مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.

 وأوضحت بيانا بدعواها أن المدعية زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي بموجب عقد الزواج العرفي المؤرخ في ٥/٣/٢٠٢٢، وموقع عليه من كلا من الطالبة والمعنى إليه وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ورزقت منه على فراش الزوجية بجنين، إلا أنه حال علمه بوجود ذلك الجنين في أحشاء المدعية قام بالاستيلاء على عقدي الزواج العرفي، وأنكر وجود علاقة زوجية فيما بينهم، فقامت بتحرير المحضر رقم ١٦١٤٤ لسنة ٢٠٢٢، إداري الهرم عن تلك الواقعة، الأمر الذي حدا بالطالبة التي قامت دعواها لإثبات نسب الجنين للمدعى عليه.

اقرأ أيضًا :

txt

فتاة ليل.. مفاجأة عن سبب مقتـل مسن داخل مسكنه في المرج

txt

أنهى حياته بحقنة انفلونزا.. قرار عاجل لمساعد صيدلاني تسبب في وفاة مواطن في عين شمس

txt

رئيس انتخابات نادي قضايا الدولة: غلق الاقتراع السابعة مساء والفرز في دقائق

txt

رئيس قضايا الدولة: التصويت الإلكتروني ينقل مصر إلى عصر التكنولوجيا الرقمية

txt

قضايا الدولة: إعلان نتيجة انتخابات نادي مستشاري الهيئة عقب غلق الاقتراع مباشرة

txt

رئيس انتخابات نادي قضايا الدولة: كل لجنة تحت إشراف مستشار وموظف وفني

 

محكمة الاسرة اخبار محكمة الأسرة دعوى نسب لاعب كرة قدم إثبات نسب طفل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه مرة واحدة.. شعبة الذهب توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين

بيان عاجل من الأهلي بعد التتويج بالسوبر المصري

رد مفاجئ من الأهلي على تصريحات إمام عاشور ضد رضا عبد العال

هام لأصحاب المعاشات.. حقيقة الزيادة الجديدة في يناير

انتقال عمر كمال إلى الزمالك.. فيوتشر يكشف مفاجأة مدوية

الأهلي يكشف تطورات ملف الصفقات وموقف ديانج ووسام أبوعلي

200 جنيه في لحظة.. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد قفزة كبيرة

5 ملايين يورو.. عرض تركى كبير للتعاقد مع دبابة الأهلي

ترشيحاتنا

الرئيس الأوكراني يزور خط المواجهة مع الجيش الروسي

مصر تحبط مخطط إسرائيل .. ماذا يحدث في محور فيلادلفيا؟

غياب محمد صلاح .. التشكيل المثالي للجولة 19 للدوري الإنجليزي

بـ 200 صاروخ مضاد للطائرات.. بريطانيا ترد على الضربات الروسية لأوكرانيا

دعاء المطر لمن تحب.. 9 كلمات تسخر له الطيبين وتوسع رزقه

الذهب يسجل رقما قياسيا في بداية 2024.. والشعبة تعلن السعر المتوقع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مخلل القرنبيط الأصفر.. خطوة بخطوة

بعد عمر سنة.. ملعقة من العسل لطفلك تحميه من هذه الأمراض

الهوت دوج والبرجر .. الطريقة الصحيحة لتجميد اللحوم المصنعة

هل هتعرف تخرج في رأس السنة؟| الأرصاد تكشف حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟

فيديو

بعد الزلزال المدمر.. تركيا تستعد لقرار تاريخي عاجل

عيار 21 يفاجئ الجميع .. ماذا يحدث في سوق الذهب ؟

هتلزق فيكي ليه.. حورية فرغلي توجه رسالة إلى أمينة خليل| «فيديوجراف»

رفع حالة الطوارئ.. تحذير عاجل بسبب حالة الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

اﻟﻤﺰﻳﺪ