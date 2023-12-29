قضايا الدولة في أسبوع.. انتخابات إلكترونية .. برتوكول تعاون مع الرقابة المالية

شهدت هيئة قضايا الدولة خلال الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر 2023 عددا من الأحداث والمشاركة الإيجابية في أول انتخابات إلكترونية.

في هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد ما تم خلال هذا الأسبوع:

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برتوكول تعاون

وقع المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة، بروتوكول تعاون، بين هيئة قضايا الدولة والهيئة العامة للرقابة المالية - الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع في ج م ع - بموجبه يتم إنشاء قسم قضائي للهيئة بالصندوق، وفقا لما تم الاتفاق عليه بالبروتوكول.

حضر حفل التوقيع كل من الدكتور محمد فريد صالح رئيس هيئة الرقابة المالية، الدكتور علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، سماء أنور محمد الصادق رئيسة الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع، ومن جانب هيئة قضايا الدولة حضر كل من المستشارين نواب رئيس الهيئة: المستشار هاني محمد على رئيس المكتب الفني و المستشار أحمد سعد المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة المستشار ياسر البدري عضو المكتب الفني المستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.

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تعاون مع النيابة الإدارية

استقبل المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، المستشار مُسعد عبد المقصود الفخراني - رئيس هيئة قضايا الدولة، وبصحبته وفداً رفيع المستوى من قيادات هيئة قضايا الدولة.

ضَم وفد هيئة قضايا الدولة كلًا من: المستشار محمود عبد الجابر حمودي، والمستشار سامي محمدي حفناوي، والمستشار عبد الرازق محمود عبد الرحيم، والمستشار جمال عبد الرازق، أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، والمستشار عبد العال جَرَنَه - رئيس التفتيش الفني، والمستشار محمد حسن محمد - الأمين العام للهيئة، والمستشارة مي مروان عبد الله - الأمين العام المساعد لشئون المرأة والعلاقات الإنسانية وإدارة التطوير والحوكمة، والمستشار وليد السيد عناني - الأمين العام المساعد لشئون العلاقات العامة والمراسم.

وكان في استقبالهَم: المستشار عبد الناصر خطَّاب، والمستشار عبد الحليم محمود، والمستشار أحمد عبد اللطيف، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار مُنتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار جَعفر عبد الرحمن - مدير وحدة التحول الرقمي، والمستشارة هِبة الجنّدي - الأمين العام المساعد لشئون المرأة، والمستشار أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، وتناول اللقاء سُبُل تَعزيز أواصر التَعاون بين الهيئتين القضائيتين؛ بما يحقق العدالة الناجزة.

تهنئة العام الميلادي الجديد

هنأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة و المستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة والعاملين بها، والرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد ٢٠٢٤ م، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليه بموفور الصحة والعافية، وأن يكون عام خير ورخاء وأمن وسلام وازدهار على مصرنا الحبيبة، في ظل قيادته الحكيمة.

انتخابات إلكترونية

‏عقدت الجمعية العمومية لمستشاري هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة، لإنتخاب رئيس لمجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة الرياضي، بمقر النادي بحي الزمالك محافظة القاهرة.

‏بدأت الجمعية العمومية في استقبال المستشارين الناخبين اعتباراً من التاسعة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساء ولأول مرة في تاريخ النوادي الرياضية في مصر تم إجراء عملية التصويت بالطريق الإلكتروني، لاختيار رئيس لمجلس إدارة النادي، ترشح لمقعد رئاسة النادي كل من المستشارين:

‏- المستشار أحمد عبد الله أحمد السيد خلف وكيل الهيئة.

- المستشار أحمد محمد خليفة عبد الله نائب رئيس الهيئة.

‏حضر الجمعية العمومية كل من المستشارين نواب رئيس الهيئة:

المستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة.

المستشار خالد زين الدين رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة الاجتماعي العام .

والمستشار محمد حسن الأمين العام.

المستشار هاني محمد على رئيس المكتب الفني.

وقد أشرف على الانتخابات لجنة قضائية من مستشاري الهيئة ولجنة عليا صدر بتشكيلها قرار من معالي المستشار رئيس الهيئة شملت كل من المستشارين:

المستشار الدكتور محمود السيد عرفات نائب رئيس الهيئة رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات.

وعضوية كل من:

المستشار حسام مصطفى علي غانم نائب رئيس الهيئة. والمستشار أحمد سيد محمد سيد قاسم وكيل الهيئة .

والمستشار وليد السيد عبد المنعم عناني وكيل الهيئة.

وقد أعلنت منذ قليل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات النتيجة التالية:

إجمالي عدد الحاضرين ١٢٩٣ صوتاً.

إجمالي عدد الأصوات الصحيحة ١٢٦٣ صوتاً .

إجمالي عدد الأصوات الباطلة ٣٠ صوتاً.

وقد أسفرت نتيجة الانتخابات على فوز المرشح ، المستشار أحمد محمد خليفة نائب رئيس الهيئة، بحصوله على ٨٢٩ صوتا.

كما حصل المستشار أحمد عبد الله أحمد السيد خلف وكيل الهيئة، على ٤٣٤ صوتا.

‏الجدير بالذكر أن مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة الرياضي يتكون من المستشارين:

المستشار أحمد محمد إسماعيل نائب رئيس الهيئة، والمستشار أحمد ضياء الدين بشير، أمين الصندوق، والمستشار محمد حسين حرويس، والمستشار محمد أحمد عبد اللطيف، والمستشار الدكتور محمد محمد فتحي عبد الرحمن، والمستشار أحمد محمد عبد العظيم الجارحي والمستشار الدكتور محمود نبيل كامل الشيخ، والمستشار مصطفى الأنصاري محمد.