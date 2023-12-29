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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد ظهور النتيجة | تفاصيل أول انتخابات إلكترونية بـ هيئة قضايا الدولة

‏نتيجة أول انتخابات
‏نتيجة أول انتخابات لنادي رياضي في مصر بالتصويت الإلكتروني

‏عقدت اليوم الجمعة الموافق 29 ديسمبر 2023 الجمعية العمومية لمستشاري هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة، لانتخاب رئيس لمجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة الرياضي، بمقر النادي بحي الزمالك محافظة القاهرة.

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‏بدأت الجمعية العمومية في استقبال المستشارين الناخبين اعتبارًا من التاسعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء ولأول مرة في تاريخ النوادي الرياضية في مصر تم إجراء عملية التصويت بالطريق الإلكتروني، لاختيار رئيس لمجلس إدارة النادي، ترشح لمقعد رئاسة النادي كل من المستشارين:

‏١- المستشار أحمد عبد الله أحمد السيد خلف وكيل الهيئة.

٢- المستشار أحمد محمد خليفة عبد الله نائب رئيس الهيئة.

‏أشرف على الانتخابات لجنة قضائية من مستشاري الهيئة ولجنة عليا شكلها المستشار محمد حسن نائب رئيس الهيئة الأمين العام شملت كل من المستشارين:

المستشار الدكتور محمود السيد عرفات نائب رئيس الهيئة رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات.

وعضوية كل من:

المستشار حسام مصطفى علي غانم نائب رئيس الهيئة. والمستشار أحمد سيد محمد سيد قاسم وكيل الهيئة .

والمستشار وليد السيد عبد المنعم عناني وكيل الهيئة.

وأعلنت منذ قليل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات النتيجة التالية:

إجمالي عدد الحاضرين ١٢٩٣ صوتاً.

إجمالي عدد الأصوات الصحيحة ١٢٦٣ صوتاً .

إجمالي عدد الأصوات الباطلة ٣٠ صوتاً.

وقد أسفرت نتيجة الانتخابات على فوز المرشح ، المستشار أحمد محمد خليفة نائب رئيس الهيئة، بحصوله على  ٨٢٩ صوتا.

كما حصل المستشار أحمد عبد الله أحمد السيد خلف وكيل الهيئة، على  ٤٣٤ صوتا.

‏الجدير بالذكر أن مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة الرياضي يتكون من السادة المستشارين يوم:

المستشار أحمد محمد إسماعيل نائب رئيس الهيئة،  والمستشار أحمد ضياء الدين بشير، أمين الصندوق، والمستشار محمد حسين حرويس، والمستشار محمد أحمد عبد اللطيف، والمستشار الدكتور محمد محمد فتحي عبد الرحمن، والمستشار أحمد محمد عبد العظيم الجارحي والمستشار الدكتور محمود نبيل كامل الشيخ، والمستشار مصطفى الأنصاري محمد.

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