وظائف خالية في 9 تخصصات.. الحق قدم

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين عن الوظائف الخالية التي وفرتها بوابة الوظائف الحكومية، في التخصصات التالية:

محام ثالث (تعيين). مهندس تشغيل وسائل النقل ثالث (تعيين). مهندس تخطيط النقل ثالث (تعيين) مهندس ميكانيكا سيارات ثالث (تعيين). مهندس ميكانيكا ثالث (تعيين). مهندس تخطيط وتنفيذ مشروعات ميكنة ثالث (تعيين). مهندس كهرباء ثالث (تعيين). أخصائي بريد ثالث (تعيين). أخصائي خدمة عملاء ثالث (تعيين).

وظائف في البريد

أوضحت الهيئة القومية لـ البريد بأن الشروط الواجب توافرها والمستندات المطلوبة للتقديم لفرص الوظائف الخالية لـ أخصائي بريد ثالث / اخصائي خدمة عملاء ثالث / اخصائي مكتب بريد ثالث بنظام التعيين في الهيئة القومية لـ البريد، تأتي كالتالي:

الشروط

- آلا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا.

- أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عال يواءم نوع وطبيعة العمل، بتقدير جيد فأعلى.

المستندات

- الصورة الشخصية.

- الرقم القومي وجه أول سارية – وجه ثاني سارية.

- المؤهل الدراسي. المؤهل الأعلى إن وجد.

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

- إيصال الإيداع البنكي.

- صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو الهيئة القومية للبريد (وجهين بحسب الأحوال).



يتعين على كل من يرغب لشغل الوظائف الخالية المتوفرة بالهيئة القومية لـ البريد، أن يلتزم بالتعليمات التالية:

- يتعين عدم البدء في إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة والحصول على إيصال الإيداع.

- يجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

- في حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب مثال (عدم إدخال الاسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.

- في حال تقديم إفادة بالمؤهل يجب أن تشتمل على البيانات الأساسية ولا سيما (التقدير العام والنسبة المئوية والتخصص) وإلا سيتم رفض الطلب

وظيفة محام ثالث

يتعين على على الراغبين في التقديم لفرص الوظائف الخالية لـ محام ثالث بنظام التعيين بالهيئة القومية لـ البريد أن تتوافر بهم عددًا من الشروط، وكذلك تقديم عددًا من المستندات المطلوبة، والذين يشملون الآتي:

الشروط

- يجب آلا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا.

- أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عال ليسانس حقوق أو شريعة وقانون، بتقدير جيد فأعلى.

المستندات

- الصورة الشخصية.

- الرقم القومي وجه أول سارية – وجه ثاني سارية.

- المؤهل الدراسي.

- المؤهل الأعلى إن وجد.

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

- إيصال الإيداع البنكي.

- صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو الهيئة القومية للبريد (وجهين بحسب الأحوال).

- كارنيه نقابة المحامين.

وظائف للمهندسين

أما بالنسبة للشروط والمستندات المطلوبة للتقديم لفرص الوظائف الخالية لـ مهندس تشغيل وسائل النقل ثالث تعيين/ مهندس تخطيط النقل ثالث تعيين / مهندس ميكانيكا سيارات بنظام التعيين في الهيئة القومية لـ البريد، فتتضمن ما يلي:

الشروط

- آلا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا.

- أن يكون حاصلًا على مؤهل عالي بكالوريوس هندسة (تخصص ميكانيكا سيارات)، بتقدير جيد فأعلى.

المستندات المطلوبة

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

- إيصال الإيداع البنكي.

- كارنيه نقابة المهندسين.

- صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو الهيئة القومية للبريد (وجهين بحسب الأحوال).

- الصورة الشخصية.

- الرقم القومي وجه أول سارية – وجه ثاني سارية.

- المؤهل الدراسي.

- المؤهل الأعلى إن وجد.

المستندات الواجب توافرها في المتقدمين والمستندات المطلوبة للتقديم لفرص الوظائف الخالية لـ مهندس ميكانيكا ثالث تعيين/ مهندس تخطيط وتنفيذ مشروعات ميكنة ثالث بنظام التعيين في الهيئة القومية لـ البريد، تأتي على هذا النحو:

الشروط

- آلا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا.

- أن يكون المتقدم حاصلًا علىى مؤهل عالي، بكالوريوس الهندسة تخصص هندسة ميكانيكا، بتقدير جيد فأعلى.

المستندات

- الصورة الشخصية.

- الرقم القومي وجه أول سارية – وجه ثاني سارية.

- المؤهل الدراسي.

- المؤهل الأعلى إن وجد.

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

- إيصال الإيداع البنكي.

- كارنيه نقابة المهندسين.

- صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو الهيئة القومية للبريد (وجهين بحسب الأحوال).

وبخصوص للشروط التي يجب توافرها في الراغبين في التقديم لفرص الوظائف الخالية لـ مهندس كهرباء ثالث بنظام التعيين في الهيئة القومية لـ البريد، وكذلك المستندات المطلوبة للتقديم فتأتي على النحو التالي:

الشروط

- آلا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا.

- أن يكون حاصلًا على مؤهل عال، بكالوريوس الهندسة تخصص هندسة كهرباء، بتقدير جيد فأعلى.

المستندات

- الصورة الشخصية.

- الرقم القومي وجه أول سارية – وجه ثاني سارية.

- المؤهل الدراسي.

- المؤهل الأعلى إن وجد.

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

- إيصال الإيداع البنكي.

- كارنيه نقابة المهندسين.

- صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو الهيئة القومية للبريد (وجهين بحسب الأحوال).