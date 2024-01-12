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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ربة منزل تنهي حياتها شنقًا بـ "إيشارب" في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أقدمت ربة منزل في منتصف العشرينات من العُمر، على إنهاء حياتها شنقًا داخل منزلها باستخدام إيشارب في جرجا بـ سوهاج؛ لسوء حالتها النفسية؛ بسبب الخلافات العائلية التي عاشتها في الفترة الأخيرة.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز جرجا، بورود بلاغ من الأهالي بإقدام عشرينية على إنهاء حياتها شنقًا.

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وبالإنتقال والفحص تبين إقدام (هبه م ع م س- 23 عامًا- ربة منزل)، على إنهاء حياتها بواسطة ايشارب، وبمناظرة الجثة ظاهريًا تبين إنها ترتدي كامل ملابسها، وتلاحظ وجود سحجة دائرية غير مُكتملة حول الرقبة، ولا توجد أية إصابات ظاهرية.

وبسؤال كلًا من زوجها محمد ص ا، 25 عامًا تاجر، ووالدها محمد ع م، 51 عامًا عامل، قررا بمضمون ما تقدم، واضافا بأن المذكورة أقدمت على إنهاء حياتها لسوء حالتها النفسية لوجود خلافات عائلية، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك.

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