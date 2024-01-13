صحف إسرائيلية: الجيش بعيد كل البعد عن تحقيق أهدافه في غزة

قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، في تقرير نشرته اليوم، السبت، إن حماس تتمسك بموقفها، وجيش الدفاع الإسرائيلي بعيد كل البعد عن تحقيق أهدافه المعلنة.

وانتقدت صحيفة “هآرتس” العبرية، رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إذ وصفته عشية 100 يوم من الحرب على قطاع غزة بـ "سيد الإخفاق متعدد المجالات"، مشيرة إلى فشله على أصعد الأمن والدبلوماسية والاقتصاد.

بينما قالت صحيفة “جيروزليم بوست” الإسرائيلية في تقرير بعنوان "نتنياهو انتهى"، أنه على خلفية تصعيد الحرب ضد حماس في غزة، والقضية المستمرة للأسرى لدى حماس، والصراع الحدودي الشمالي المطول مع حزب الله، فإن مقاعد حزب الليكود ستنخفض إلى مستوى غير مسبوق يبلغ 16 مقعدًا فقط إذا أجريت الانتخابات اليوم.

وبحسب استطلاع أجرته صحيفة “معاريف”، 29% فقط من الإسرائيليين يرون أن نتنياهو هو الأنسب لرئاسة الحكومة، مقابل 42% قالوا إن الوزير في مجلس الحرب بيني جانتس هو الأنسب للمنصب.