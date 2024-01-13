ضربة موجعة لـ الكاميرون قبل انطلاق الكان بإصابة فينسنت أبو بكر

أكدت تقارير صحفية، اليوم أن المهاجم فينسنت أبو بكر، قائد منتخب الكاميرون وهداف النسخة السابقة من بطولة كأس الأمم الأفريقية، سيتغيب رسميًا عن مشاركة فريقه في بطولة أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار بسبب الإصابة.

أجرى أبو بكر فحوصات طبية أكدت وجود تمزق في فخذه الأيمن، مما يعني عدم قدرته على المشاركة في البطولة. يعد هذا ضربة قوية للمنتخب الكاميروني، خاصة أن أبو بكر كان يعتبر إحدى الأسلحة الرئيسية في هجوم الفريق.

منتخب الكاميرون سيبدأ مشواره في البطولة بمواجهة منتخب غينيا يوم الاثنين 15 يناير، ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا منتخبات السنغال وجامبيا.