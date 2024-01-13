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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضربة موجعة لـ الكاميرون قبل انطلاق الكان بإصابة فينسنت أبو بكر

صدى البلد

أكدت تقارير صحفية، اليوم أن المهاجم فينسنت أبو بكر، قائد منتخب الكاميرون وهداف النسخة السابقة من بطولة كأس الأمم الأفريقية، سيتغيب رسميًا عن مشاركة فريقه في بطولة أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار بسبب الإصابة.

أجرى أبو بكر فحوصات طبية أكدت وجود تمزق في فخذه الأيمن، مما يعني عدم قدرته على المشاركة في البطولة. يعد هذا ضربة قوية للمنتخب الكاميروني، خاصة أن أبو بكر كان يعتبر إحدى الأسلحة الرئيسية في هجوم الفريق.

منتخب الكاميرون سيبدأ مشواره في البطولة بمواجهة منتخب غينيا يوم الاثنين 15 يناير، ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا منتخبات السنغال وجامبيا.

كوت ديفوار كأس الأمم الافريقية فينسنت أبو بكر منتخب غينيا منتخب الكاميرون فحوصات طبية بطولة كأس الأمم الإفريقية

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