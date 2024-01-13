مصطفى بكري يزف بشرى سارة حول الأوضاع الاقتصادية في مصر|فيديو

في حاجة لحكومة حرب

قال النائب مصطفى بكري، إن الحرب على قطاع غزة، لم تؤثر سلبًا على فلسطين، أو على مصر أو على الإقليم فقط، بل على العالم أجمع، و أن ضربات الحوثيين على السفن الإسرائيلية بسبب الحرب على غزة ، تسببت في لجوء العديد من السفن إلى طريق رأس رجاء الصالح، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن ، ويؤثر سلبًا على قناة السويس.

وأضاف "بكري"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن 11% من التجارة العالمية تمر من قناة السويس، والتوقعات كانت تتمثل في زيادة إيرادات قناة السويس لأكثر من 10 مليارات دولار، كما أن هذه الأوضاع أثرت سلبًا على السياحة، حيث انخفضت الإيرادات بنسبة 26%، خلاف انخفاض تحويلات المصريين في الخارج بنسبة 30%.

تحسن الأوضاع في مصر

ولفت "بكري"، إلى أن هناك حديثًا عن تحسن الأوضاع في مصر قبل شهر أبريل المقبل، من خلال بعض الإجراءات ومخطط اقتصادي متكامل، ولكن حتى يحدث هذا فهناك ضرورة لتطبيق الإجراءات الاقتصادية للحفاظ على استقرار الأسعار.

وأشار إلى أن مصر في حاجة إلى حكومة حرب، فهناك حزام نار حول مصر من جميع الحدود، منوهًا إلى أن مخطط تهجير الشعب الفلسطيني لم ينته.