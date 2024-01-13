لا وجود للطبقة المتوسطة الآن.. مصطفى بكري يكشف تفاصيل التعديل الوزاري المرتقب

أكد النائب مصطفى بكري، أنه بعد فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية بنسبة تقارب الـ90%؛ بدأ الحديث عن التعديل الوزاري، وهذا عُرف سياسي لفترة رئاسية جديدة.

وأضاف "بكري"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن التغيير الوزاري كان دائمًا ما يحدث ما بعد أداء الرئيس للقسم، ومن المفترض أن يُؤدي الرئيس السيسي، القسم، في شهر إبريل 2024، ولكن إدراكًا من القيادة السيسي للظروف الراهنة؛ فقد يلجأ الرئيس السيسي إلى التغيير أو التعديل الوزاري قبل أداء القسم.

وأوضح "بكري"، أن هناك عددًا من الوزراء لم يؤدوا الأداء الفاعل، وحال إقدام الرئيس على إجراء تغيير وزاري؛ سيؤدي إلى اختيار رئيس جديد للوزراء، مؤكدا أن هذا لا يعني أن رئيس الوزراء لم يقم بعمله على أفضل وجه، فالتغيير سنة الحياة.

كل الطبقات تساوت الآن

وأشار مصطفى بكري، إلى أن الشعب المصري ذكي، واختار الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ للدفاع عن الأمن القومي، وحماية مصر من المخاطر، وجني ثمار الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية من مشروعات وطنية ومشروعات بنية تحتية.

ونوه بأن أزمة زيادة الأسعار التي حدثت في الكهرباء وخلافه، تزيد أعباء المواطن المصري، معقبًا: "كل الطبقات تساوت حاليا، ولم تعد هناك طبقة متوسطة الآن في مصر".