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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصطفى بكري: الرئيس السيسي رد الاعتبار إلى مصر.. ونتنياهو سيُحاكم بعد الحرب|فيديو

صدى البلد

قال النائب مصطفى بكري، إن مصر طرف أساسي في المنطقة والعالم بحجم التاريخ والجغرافيا والواقع، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي عندما جاء إلى سدة الحكم رد الاعتبار للدولة المصرية. 


وأضاف "بكري"، خلال  حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أنه لا يمكن لأحد أن يزايد على مواقف مصر الداعمة للدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الصحافة الإسرائيلية تتحدث على أن مصر أصبحت العدو الحقيقي لدولة الاحتلال،  بسبب رفض مخطط التهجير.


ولفت “بكري”، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر من توسيع الحرب في قطاع غزة، لأن هذا قد يغير المنطقة بالكامل، لافتا إلى ان ما يحدث الآن في اليمن هو توسعة حقيقية للحرب، وروسيا تريد أن يحدث هذا حتى يؤثر هذا على الدعم الأمريكي لكييف، ما قد يدفع المنطقة إلى آتون حرب بشكل كبير جدًا.


وأضاف،  أن أذرع إيران في المنطقة توجه ضربات إلى الاحتلال، وهذا قد يستنفر القوات الامريكية، كاشفا أن هناك تخوفا أمريكيا من غلق باب المندب، وهناك محادثات أمريكية إيرانية سرية  للملمة ما يحدث في البحر الأحمر، والتوقف عن توجيه الضربات للسفن الأمريكية والعابرة من باب المندب. 

52 مليار دولار حتى الآن


 وتابع، أن الاحتلال لم يحقق حتى الآن أي هدف من الحرب على قطاع غزة، سواء تحرير الأسرى أو القضاء على حركة حماس او تهجير الشعب الفلسطيني، لافتَا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيحاكم بعد هذه الحرب، ولذلك لا يريد إنهاء هذه الحرب، خاصة أن الحرب على قطاع غزة كلفت الاحتلال 52 مليار دولار حتى الآن.
 

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