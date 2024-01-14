الديهي: مندوب إسرائيل يكذب أمام المحكمة يكذب كما يتنفس

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مندوب دولة الاحتلال تحدث كذبًا أمام محكمة العدل الدولية، بأن مصر هي من تتحكم في معبر رفح، فقام البعض بتصديق حديث ممثل إسرائيل، مشيرًا إلى أن مصر ردت على تلك الأكاذيب ونفت فقط قطعيًا للمزاعم الإسرائيلية في محكمة العدل الدولية.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten": "أنا في حالة أحاول فيها أن أتماسك وأتزن في تعليقي على هذه الغوغائية، ونحن نعيش لحظة إعمال العقل فيها جنون، البعض ترك كل شيء، وأمسك في الكذب الإسرائيلي، وصدق أن مصر هي من تمنع عن دخول المساعدات وأنها المسئولة عن المعبر".

مندوب إسرائيل يكذب كما يتنفس

ولفت، إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة ذهب إلى المعبر، وناشد الاحتلال الإسرائيلي بإدخال المساعدات إلى غزة، معقبًا: "مندوب إسرائيل يكذب أمام المحكمة يكذب كما يتنفس، ومن يصدقه لا يقل عنه قذارة وحقارة ورخص ، من يصدق المندوب الإسرائيلي أسوأ منه وأحقر منه".

