سفير مصر الأسبق بتل أبيب: الحكومة الإسرائيلية الحالية الأسوأ في التاريخ

قال السفير عاطف سالم ، سفير مصر السابق في تل أبيب، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر تعرضت لعملية عسكرية غير مسبوقة ، مما أدى لإعلان حالة الحرب للمرة الخامسة في تاريخ دولة الاحتلال، وأصدرت الكثير من التصريحات الغريبة مثل تغير وجه الشرق الأوسط، وضرب غزة بالقنبلة النووية.

وأضاف "سالم"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن إسرائيل تعرضت لانهيار سياسي خاصة وأن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي الأسوأ في تاريخ دولة الاحتلال، وتعيش على مبدأ الخلاص، حيث قامت بتدين الصراع مع الشعب الفلسطيني بشكل عنيف، مضيفا أن معظم مكونات الحكومة تتكون من أحزاب متطرفة.

غير مسموح له بالذهاب للضفة الغربية

ولفت سفير مصر السابق في تل أبيب، إلى أن دولة الاحتلال تعتبر الفلسطيني مقيم ، ولا تعترف به كمواطن على الإطلاق، مشيرًا إلى أن الفلسطيني الموجود في قطاع غزة لا يستطيع الذهاب إلى الضفة الغربية، وإذا ذهب فمعرض للسجن 3 سنوات في السجون الإسرائيلية.