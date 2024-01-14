محلل سياسي: مندوب دولة الاحتلال يحاول توزيع التهم لضخامة القضية

قال المستشار طه الخطيب، المحلل السياسي الفلسطيني، إن يوم الأربعاء 10 يناير كان "يوم السعد"، لكن انتهت المحكمة في ذلك اليوم بدون أحكام أو محاسبة كل مجرمين الحرب في تل أبيب ولندن وواشنطن، ويكفي السرد العلمي والموثق ولم يعتمد على أي وسيلة إعلام.

وأوضح "الخطيب"، خلال مداخلته ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على شاشة الحدث اليوم، أن جميع وفد الجنوب الافريقي والحاضرين المدافعين عن القضية الفلسطينية استخدموا كل وثائق الأمم المتحدة.

وأضاف: مندوب دولة الاحتلال حاول أن يوزع الأحمال لأن القضية كبيرة، وهذه المرة الأولى التي يقف بها كمتهم ومرفوع عليه قضية بالإبادة وهي قضية كبيرة".

احكام قضية الإبادة

وأضاف، أن قضية الإبادة بها 3 نقاط أساسية أو 3 أحكام رئيسية، أولهما: حكم احترازي لإيقاف الحرب بالوقت الحاضر وإحالة القضية إلى مجلس الأمن، وثانيا: المحاكمة التي يمكن أن تظل 3 سنوات ويعقبها أحكام، وأخرهما: البدء في التحقيق بقضية جرائم الحرب.

