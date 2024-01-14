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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نفاد تذاكر حفل رابح صقر المرتقب بموسم الرياض 19 يناير

رابح صقر
رابح صقر

كشفت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عن نفاد تذاكر حفل الفنان رابح صقر، المرتقب في موسم الرياض يوم 19 يناير الجاري. 

وينتظر أن يحيي رابح صقر، حفلا غنائيا ساهر له على مسرح محمد عبده أرينا يوم 19 يناير الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

 

الجزء الرابع من ألبوم رابح صقر

وكان رابح صقر، طرح الجزء الرابع والأخير من ألبومه الجديد في 12 ديسمبر الماضي، بعدما طرح الثلاثة أجزاء على مدار عام 2023. 

وتضمن الجزء الرابع من ألبوم رابح صقر، أغاني: (طبعا متصدرة، أغنية القمر، أغنية المطر). 

الجزء الثالث من ألبوم رابح صقر

وكانت طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، الجزء الثالث من أغاني ألبوم الفنان رابح صقر، الجديد، الذي يحمل اسم الصقر 23. 

ويعد هذا هو الجزء قبل الأخير من ألبوم رابح صقر، إذ ينتظر طرح الجزء الأخير من الألبوم في 12 ديسمبر. 

ويتكون الجزء الثالث من أغاني ألبوم رابح صقر، من 4 أغان  هي: 

  • زي الفل، من كلمات: عبداللطيف آل الشيخ، ألحان: رابح صقر، توزيع موسيقي: خالد عز. 
  • بح صوتك من كلمات: سعود البابطين، ألحان: سهم، توزيع موسيقي: فهد. 
  • أحرموني، من كلمات: ود، ألحان: ياسر بو علي، توزيع موسيقي: عصام الشرايطي، مكس وماستر: جاسم محمد. 
  • تولعت بك، من كلمات: سعود بن بندر، ألحان: سلامه العبدالله، توزيع موسيقي: مروان. 

 

أغاني ألبوم رابح صقر الجديدة 

كان الفنان رابح صقر، طرح أغاني جديدة من ألبومه الصقر 2023، وذلك يوم 6 يونيو الماضي، وهي: (بعيش لنفسي، يا بن أبوي، زلزال).

أغاني ألبوم رابح صقر الجديدة، تأتي بعدما طرح أول 3 أغاني من ألبومه الجديد، في 3 مارس الماضي، وهم: (أغنية أنا ودي، أغنية أنا وحدي، وأغنية معكازي).

 

 

ألبوم رابح صقر

وتخطى الفنان رابح صقر 4 ملايين مشاهدة، بأول 3 أغاني من ألبومه الجديد، بعد طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهم: (أغنية أنا ودي، أغنية أنا وحدي، وأغنية معكازي). 

وجاء تعاون رابح صقر في أغانيه الـ 3 الجديدة، كما يلي: أغنية أنا ودّي من ‏كلمات: ضي، ‏ألحان: ياسر وعلي،  ‬⁩‏توزيع: ⁧‫فادي بدر‬⁩، ‏وتريات: المايسترو هاني فرحات‬⁩؛ ‏أغنية معكازي من ‏كلمات: ⁧‫سعد بن جدلان‬⁩، ‏ألحان: ياسر بوعلي، ‏توزيع: خالد عز؛ ‏أغنية أنا وحدي من ‏كلمات: شموخ العقلا "العالية"، ‬⁩‏ألحان: سهم، ‬⁩‏توزيع: عمر الصباغ.  ‬⁩

 

وطرح الفنان السعودي رابح صقر، أغنيتين جديدتين له يوم 10 أكتوبر 2022، وهما «عساك بخير» و«حضرة جنابك».

أما أغنية حضرة جنابك، فحصدت 2 مليون مشاهدة، وهي من كلمات واحد، وألحان عبدالله خضران.

أغنية مثل ما تحب، للفنان رابح صقر، من كلمات: محمد الغرير، ألحان: عزوف، توزيع: مروان، وتريات: هاني فرحات، ايقاع: هاني الدوسري، كورال: مجموعه الشرقية، جيتار: روكيت، ناي: أحمد خيري، قانون: شريف كامل، مكس وماستر: جاسم محمد. 

 

أغاني رابح صقر 

وحقق الفنان رابح صقر، ملايين المشاهدات، بأغنيتيه «والله ما تسوى، مرات»، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع الفيديوهات يوتيوب. 

أغنية مرات لـ رابح صقر، من كلمات: ود، ألحان: عزوف، توزيع: مروان، وتريات: هاني فرحات، ايقاع: هاني الدوسري، مكس وماستر: جاسم محمد.

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